El cantante sorprende a sus seguidores de Tik Tok

Larry Hernández se pone un vestido que perteneció a la cantante y actriz mexicana Thalía

Usuarios dudan de su sexualidad

Despúes de que su esposa, Kenia Ontiveros, diera a luz a su tercer hija, Dalett, Larry Hernández sorprendió a sus seguidores de Tik Tok al ponerse un vestido que perteneció a la cantante y actriz mexicana Thalía y hasta dudaron de su sexualidad.

Esta publicación, que hasta el momento tiene más de un millón y medio de reproducciones, se encuentra en la cuenta oficial de Tik Tok de Larry Hernández, además de contar con más de 130 mil “Me gusta”.

En apenas unos cuantos segundos, se puede observar a Larry Hernández con un vestido rojo mientras se incorpora para caminar con unos tacones como todo un experto.

El youtuber e influencer Poncho Denigris se limitó a reir, a lo que el cantante le respondió: “Tienes que hacerlo papá“.

Y cuando un usuario le comentó: “Jeje, se puso la ropa de su esposa”, sorprendió que Larry Hernández respondiera: “No, es de Thalía”.

Aunque muchos se lo tomaron a broma, otras personas dudaron de la sexualidad del cantante, quien es muy afecto a realizar publicaciones en Tik Tok: “Esa Larry es una loquilla”, “Esa de rojo”, “Jaja, salió tan natural”, “Que se me hace que ya se está cambiando de bando, le está haciendo daño la cuarentena”, “Ay, chiquilla, ¿a qué hora sales por el pan?”, “Míralo, hasta dominas los tacones”, “Nunca pensaría que pudieras caminar bien en tacones”.

Algunas admiradoras quedaron asombradas por la habilidad de Larry Hernández al caminar en tacones y usar vestido de mujer, que asegura perteneció a Thalía: “Camina mejor que yo en tacones”, “Toda abiertota, pero lo hizo”, “No manches, yo camino como patas de pollo espinado y míralo a él”, “Eres bueno para traer tacones”.

Una fan del cantante le hizo una petición muy especial: “Por favor, Larry, no vayas a romper esas hermosas zapatillas, me encantaron”, mientras que alguien fue más efusiva en su comentario: “Eso mam…na, felicidades por el bebé, les quedó hermoso”.

Una usuaria dudó de la sexualidad de Larry Hernández y así se expresó: “Como que ya les está gustando esta cuarentena a varios hombres”.

Por su parte, una internauta se le fue con todo al cantante: “Mam…das, lo que hacen por querer sus segundos de fama”.

“No manches, amigo, y dice la biblia que vienen cosas peores”, “Jajaja, que porte, cuídate Kenia”, “Pin… Larry, eres toda una diva”, “Si Bad Bunny lo hizo en su video, ¿por qué Larry no, verdad?”, “Jajaja, quien te viera, los dominas mucho mejor que yo”, “Poco a poco, se va sintiendo más cómodo con su sexualidad, ya casi hermana”, se puede leer en más comentarios.

No pudo faltar el internauta que mostró su poca educación: “Si no se la come, la ve con cariño”, mientras que otra persona dijo: “La mejor manera de salir del clóset”.

“Por supuesto salió la verdad”, “Se te salen las pantaletas”, “Ya salió del clóset Larry, yo sospechaba algo”, “Wow, pareces experto en tacones”, “Larry yo perreo sola”, expresaron más seguidores de Larry Hernández.