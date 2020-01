View this post on Instagram

Lamentablemente e inexplicable porque pasan estas cosas,esta mañana nos hace reflejar lo vulnerable que somos los seres humanos y que en cualquier momento dejamos esta vida porque así lo tiene escrito DIOS y cómo padre de familia no quiero ni imaginar esos últimos momentos que vivió Kobe y todos los tripulantes de ese helicóptero sólo les quiero pedir que OREMOS por estas familias y que Dios bendiga a cada uno de ustedes y aprovechen cada segundo que Dios Nos a prestado esta vida y disfruten cada momento con los que más AMAN. #rip #kobebryant