Larry Hernández de luto por muerte de su primo por coronavirus

Fallece primo de Larry Hernández a causa de coronavirus.. La noche del 08 de abril, Verónica Brizuela informaba a través de sus redes sociales el fallecimiento de su amigo Fernando Hernández, primo hermano de Larry Hernández. “Me duele el alma al enterarme que mi queridisimo amigo Fernando Hernandez primo hermano de Larry Hernandez a fallecido. Este Virus te quito tu vida todavia no puedo creer esta terrible noticia. Descanza en paz, Dios te tenga en su Gloria. Mis condolencias a tu familia. Un abrazo hasta el cielo. Te voy a extrañar mucho amigo”. Se informó que la muerte de Hernández fue a causa del Covid-19, virus que ha causado miles de decesos alrededor del mundo en las recientes semanas. Si bien, Larry no ha pronunciado el hecho a través de redes sociales, la perdida de un familiar a causa de este virus es más que dolorosa, al no poder ver o velar el cuerpo, por lo que el cantante estaría confirmando o negando que algún familiar haya fallecido por estas causas. @chicapicosa2