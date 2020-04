El cantante comparte video donde aparece con Poncho De Nigris

Larry Hernández dice que se aburre mucho en cuarentena

Comete locura en pleno en vivo

“Valí verg… Me aburro mucho @ponchodenigris”, fue lo que posteó el cantante Larry Hernández en su cuenta oficial de Instagram, donde se ve que comete una locura por cuarentena en pleno en vivo.

En poco menos de 15 segundos de duración, se puede observar al influencer y conductor Poncho De Nigris cantar al mismo tiempo con Larry Hernández “Me aburro mucho”.

Y cuando nadie lo esperaba, el cantante toma la rasuradora eléctrica, la cual estaba usando como micrófono, para cortarse el cabello y cambiar radicalmente de look.

Con casi 300 mil reproducciones hasta el momento, además de 15 mil “Me Gusta”, este video, en el que se muestra una parte del nuevo look de Larry Hernández, provocó muchos comentarios, entre ellos del propio Poncho De Nigris:

“No era para tanto, compadre, jajaja, ya voy a armar la rola, nada más por la pelada esa de cabeza, jajaja, se lo merece”, a lo que el cantante le respondió: “Jajaja, ánimo CRACK”.

Las felicitaciones para Larry Hernández se hicieron presentes, y eso cuando nadie esperaba que se cortara el cabello en vivo: “Te luciste”, “Es todo viejo, ya quedó más fresco pa’l calorcito en California“, “Te mam…”, “Eso es todo”.

También, hubo admiradoras que regañaron al cantante: “Dios, ¿qué hiciste? Ya te fregaste”, “No mam… ¿neta?”, “Ya te trasquilaste”.

Otros seguidores no le dieron mucha importancia al asunto, al contrario, se les hizo divertido lo que hizo el cantante: “Cómo nos diviertes, bendiciones”, “Muero de risa, no lo hagas!!!”, “Me encantan tus loqueras”, “Nos haces la cuarentena más divertida, cab…”, “Jajaja, te mam…”, “Me aburro, me aburro, muy padre look, Larry”.

Una admiradora de Larry Hernández defendió su decisión de cortarse el cabello e hizo una confesión: “¿Qué tiene? En esta cuarentena, todos ya hicimos de todo: mis hijos se raparon, yo también me metí tijera, me corté el cabello por primera vez sola y quedé como Dora la exploradora. No importa, de aquí a que vuelva a salir, ya me creció!!! Eso espero!!!”.

Esta locura que cometió Larry Hernández por culpa de la cuarentena causó que a varios seguidores les diera gracia, pero otros le dieron a entender que no fue lo mejor para él: “Gracias por hacer nuestros días divertidos con tus ocurrencias, Larry”, “Te veías muy bien con el cabello así, como tu hijo mayor”.

Un internauta quiso saber cómo fue que quedó el nuevo look del cantante: “Qué onda, ¿bien pelón ahora sí? Fotos para ver que pasó”.

“No, a ti no se te ve bien pelón”, “Está bien, de aquí a que se termine la cuarentena crece de nuevo”, “No, quedaste horrible, te ves más gordo”, se puede leer en otros comentarios.

Hubo quien se pasó de la raya con sus palabras dedicadas a Larry Hernández y Poncho De Nigris: “Vayan y chin… a su repu… madre”, “Par de pende…”, “Qué rollo Larry con ese puña… de mier…, tira mucha crema, ahí sí la regaste”.