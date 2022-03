Una vez más, Larry Hernández está envuelto en un escándalo

Usuarios critican al cantante mexicano-estadounidense por presumir su ‘paquete’

“Regresa el chorizo de soya al refri”, le dice su esposa, la empresaria Kenia Ontiveros Apenas unos días después de haber cumplido 45 años de edad, el cantante mexicano-estadounidense Larry Hernández se involucra en un nuevo escándalo, ahora por presumir su ‘paquete’, por lo que fue duramente criticado en redes sociales y hasta su esposa, la empresaria Kenia Ontiveros, reaccionó. Fue por medio de su cuenta oficial de Instagram, donde cuenta con más de tres millones y medio de seguidores, que el intéprete de temas como Cuando tú puedes te llamo y El baleado subió un video de apenas unos cuantos segundos en donde no dudó en decir: “Vamos que volamos pa’ modelo”. Larry Hernández le agradece a Dios por sus 45 años de vida Nacido el 10 de marzo de 1977 en Los Ángeles, California, en los Estados Unidos, Larry Hernández celebró en grande su cumpleaños, y entre los múltiples regalos que recibió de sus familiares, amigos y admiradores, se encuentra un original pastel con el escudo de su equipo favorito: la Máquina Celeste del Cruz Azul. “Gracias Dios son 45 años que hoy gracias a ti cumplo y gracias a todos por sus buenos deseos y bonitos mensajes”, escribió el artista para acompañar esta publicación, que hasta el momento tiene más de 260 mil reproducciones. Las felicitaciones de varios famosos tampoco pudieron faltar (PARA VER EL VIDEO HAGA CLICK AQUÍ).

“Todavía ando ped…”, le confiesa el cantante a Eduin Caz Además de ser muy exitosos en sus respectivas carreras musicales, algo en lo que coinciden Larry Hernández y Eduin Caz, vocalista del Grupo Firme, es en su afición por el Cruz Azul, por lo que a ambos se les pudo ver de lo más contentos cuando su equipo se corono campeón del futbol mexicano hace poco menos de un año. En una de sus publicaciones más recientes, los artistas aparecen juntos en lo que parece ser un festejo privado: “Ayer nos pegamos una buena divertida estilo jo-aaa”, escribió Larry, a lo que Eduin le respondió: “Qué ped… alv”, sin contar lo que le revelaría su amigo: “Apá, todavía ando ped…”. ¿Se viene una colaboración musical?

Una de las parejas más estables del medio Muy pocas personas saben que Larry Hernández conoció a su hoy esposa, Kenia Ontiveros, en un velorio. De acuerdo con información del portal Mamás latinas, en esa época ella era menor de edad, algo que es muy castigado en Estados Unidos, pero a pesar de esto, los papás de la joven la apoyaron en su relación. Por su parte, Kenia tomó la iniciativa y le mandó un mensaje por MySpace. Meses después, se embaraza de su primer hija. Cabe resaltar que, aunque son una de las parejas más estables del medio, han estado a punto de separarse en varias ocsiones, principalmente por los problemas de alcohol que tuvo el cantante, pero eso ya ha quedado en el pasado.

A punto de salir a la luz una nueva versión de El baleado Será el próximo viernes 1 de abril que salga a la luz El baleado, uno de los temas representativos de Larry Hernández, ahora “con toques frescos” y con la participación de Luis R. Conriquez. Para los conocedores del género, El baleado es ya considerado todo un clásico de los corridos. “Me pongo un toque de cush y mi persona se altera. No miro moros con tranchetes y bien traigo una loquera. Ese humo tranquilizante hasta el cerebro me pega. Ya sea coca original, pues me encanta la lavada. Cuando los tenga en cortito, les pegaré una pasada. Con el ráfago que traigo, los trozo y no es paniquiada”, dice un fragmento de esta canción.

El cantante complace a sus seguidores En su publicación más reciente en redes sociales, la cual provocó todo tipo de reacciones, el cantante mexicano-estadounidense Larry Hernández complació a sus seguidores al cantar uno de los temas que más le piden en sus conciertos, Mi amiga mi amor… Tengo un terrible problema, él no me quiere, él no me quiere, le dije no vale la pena, no te conviene, no te conviene. Al verla tan sola y triste, me abracé junto a mi corazon, quien iba a pensar que por eso iba a nacer el amor. Y me enamoré de ti, de tu dulce sonrisa, de tus ojos color café y me enamoré de ti, el amor ha llegado, a pisar en mi vida” (PARA VER EL VIDEO HAGA CLICK AQUÍ).

“Vamos que volamos pa’ modelo”, dice Larry Hernández Lo que parecía ser un video de broma, ya que su intención era mostra su abdomen (algo abultado después de haber estado en excelente forma física), se convirtió en una lluvia de críticas para Larry Hernández, quien tal vez sin proponérselo, presumió su ‘paquete’ que hasta su esposa lo notó: “Regresa el chorizo de soya al refri”. “No dejas nada a la imaginación”, “Anda bien armado, va para Ucrania”, “Larry, te pusiste una calabaza en el cambalache”, “Qué fierrote, no vayas a disparar”, “Qué corriente, Larry, por favor, puedes enseñar la panza sin caer en lo vulgar”, se puede leer en algunos comentarios (PARA VER EL VIDEO HAGA CLICK AQUÍ).

“Dime de qué presumes y te diré de qué careces” Pero sin duda, en las redes sociales del programa Chisme No Like, conducido por Javier Ceriani y Elisa Beristain, los usuarios no se guardaron nada y criticaron duramente a Larry Hernández por presumir su ‘paquete’: “No tiene nada atractivo, a cualquier indio hacen compadre”, “Tenía que ser el vulgar de Larry Hernández”. “Dime de qué presumes y te diré de qué careces”, “Yo creo que en esa casa no vive nadie”, “Tan corriente. Solo así está en medios… ridículo”, “Lo que sea para que hablen de él”, “De los artistas mas vulgares que he visto, no sorprende nada que hagan estos videos”, “Yo solo veo un barrigón con piernitas de pollo”, “Lo que hacen para llamar la atención”.