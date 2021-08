El cantautor mexicano aparece tras dar a conocer que se encuentra delicado por dar positivo en Covid-19

Cuenta a través de Instagram Stories que bajó más de 24 libras, una de las consecuencias de la enfermedad

Confesó a sus seguidores que, por el momento no puede hablar Larry Hernández, impacto a sus seguidores de Instagram, cuando subió a sus historias de dicha red social como luce tras ser diagnosticado con Covid-19. El cantante confiesa cuales han sido las consecuencias tras padecer dicha enfermedad y que hoy en día, le ha dejado graves secuelas a tratar. En dichas historias, el cantante mencionó que había bajado un total de 10 kilogramos, pero que ya se estaba sintiendo mucho mejor, a comparación de los días pasados en los que les pedía a sus seguidores que pidieran por su recuperación; varios seguidores del cantante se han posicionado en mencionarle que estarán pidiendo por su salud y su pronta recuperación. Larry Hernández consecuencias Covid: Las consecuencias de la enfermedad En sus historias de Instagram, por fin apareció el cantante Larry Hernández luciendo diferente a como se observa en sus publicaciones anteriores. ¿La razón? Al parecer, la enfermedad dejó graves secuelas en él, que apenas ha estado manejando. Una de ellas, fue que en estos días que ha permanecido enfermo bajó alrededor de 10 kilogramos (24 libras) y esa es la razón de por qué luce tan cambiado. “Perdí 24 libras”, menciona en el subtítulo de la historia de Instagram, donde luce en su cama y utilizando una camisa deportiva en tono azul rey; no habla, solo hace gestos a la cámara y después daría a conocer porqué no puede hablar, ya que al parecer, la enfermedad dejó graves secuelas en el intérprete del reality show “Larrymanía”.

Larry Hernández consecuencias Covid: “No puedo hablar” El cantante en su siguiente historia aclara las razones que tiene de el por qué en estos instantes no puede hablar, de acuerdo con él, su doctor le pidió que no hiciera esfuerzos al hablar y que por el momento debía permanecer en silencio; además mencionó que ya faltan pocos días para que pueda volver a salir a caminar. “No me he bañado en más de 10 días. No puedo hablar por órdenes del doctor y salir hasta el miércoles a empezar a caminar un poco”, declaró el cantante en su historia de Instagram, dando a conocer en que proceso se encuentra en estos momentos y sobre todo, que tal está después de haber pasado unos días bastante malos, gracias al Covid-19.

Larry Hernández consecuencias Covid: “Voy a estar bien” En la última historia que subió, él menciona que en los próximos días estará mejor de salud y que agradece las profundas muestras de cariño que ha tenido el público con él y su familia, ya que constantemente han estado preguntando sobre su estado de salud y la dura batalla que le tocó enfrentar en estos días que han sido difíciles para la familia de el cantante y pro supuesto, para él. “Voy a estar bien. Gracias por estar al pendientes de mi salud”, escribió en parte de la historia que compartió con su comunidad de seguidores a través de Instagram Stories, dando cuentas de cómo se encontraba en estos momentos donde se ha estado sintiendo mal tras contraer Covid-19; además, se ve muy cambiado tras la pérdida de peso que sufrió.

Larry Hernández consecuencias Covid: Lo critican Una cuenta de espectáculos llamada Chamonic3, compartió las historias de Larry, mencionando que el cantante se encuentra bien y que continua en su casa y a los pocos minutos, fueron varios internautas a comentar sobre lo que ellos piensan de como se encuentra e incluso, le critican por subir historias a su cuenta de Instagram, cuando ‘él está tan delicado’. “Pero no entendemos!!! Estando en el país de las oportunidades y el desaprovechó el poder vacunarse. No le deseo mal a nadie y se que lo que le paso no es chistoso, pero de todo corazón espero que con esto recapacite y después de que se recupere vaya y se vacunen los que les haga falta por que ahorita la está librando pero, ¿Qué tal si le vuelve a dar? Señores seamos responsables y hagamos conciencia.”, escribió una seguidora de dicha cuenta sobre la situación de Hernández.

Larry Hernández consecuencias Covid: “Quiere publicidad” Algunos internautas llegaron a mencionar que no está enfermo, sino que se trata de una estrategia para ganar más publicidad; además de mencionarle que si él tanto dice que no se ha bañado en diez días debería haberse dejado la barba y el cabello en crecimiento, no que pareciera que sólo ha estado jugando con una enfermedad que afecta a más personas. “Dice que no se ha bañado, debió dejarse más barbas y más flaco, no lo creo, solo quiere publicidad”, mencionó a través de Instagram el usuario, mencionando cada uno de esos destalles que los demás ignoraron, mencionando que él solo desea darse a conocer y está lucrando con una enfermedad tan delicada como lo es la Covid-19.

“No tiene Covid” Hay quien llegó a asegurar que él cantante no está enfermo, que lo que le pasa es que se realizó algún procedimiento estético y que por eso se ve el cambio, ya que una de las secuelas de contraer el virus no es dejarte sin poder hablar, por lo que el cantante estaría mintiendo sobre lo que está padeciendo, para generar más vistas. “A mi me suena a que realizó algún procedimiento estético, porque el Covid no te limita a poder hablar”, comentó una usuaria, que fue secundada por más personas quienes afirmaron haber pasado por el proceso de la enfermedad y que a ellas no las había imposibilitado al momento de hablar, por lo que el cantante estaba mintiendo sobre haber contraído coronavirus.

“Que sus fans lo tomen como lección” Pero hubo quien reaccionó recordándole al cantante sobre todos los viajes que realizó mientras está la pandemia, por lo que debería afrontar las consecuencias de sus actor y no generar ‘pena’ a sus seguidores, ya que sólo se tomó a la liguera lo que estaba pasando alrededor de él; además comentó que tal vez, así sus fanáticos se lo tomarían más en serio y harían caso a las indicaciones que se les realice. “Sueno ma…a si digo que no siento pena que este señor esté pasando por esto? Digo no le deseo nada mal a nadie. Pero este señor como muchos han tomado esto de la pandemia muy a la ligera. No es como una gripe cualquiera como muchos dicen o piensan. No solo es vivir esos días con fiebre dolor de cuerpo etc. Si no también los efectos secundarios que ocasiona esta enfermedad. Ojalá y se recupere al cien y que muchos de sus fans tomen esto como lección de vida”, escribió en el post de la cuenta de espectáculos, esperando que se recupere en los próximos días.

“No tenía fuerzas para agarrar el teléfono” Hubo seguidores de la página, quienes mencionaron que en lo personal no habían tenido deseos de agarrar el celular y estar en redes sociales, por lo que se les hacía extraño que Larry se encontrara de buen humor para estar en las redes y sobre todo, haciendo videos para los demás seguidores, mientras está padeciendo dicha enfermedad. “Pues no se cuando tuve COVID no tenía ni ganas de ver el teléfono ni las fuerzas para levantarlo menos para tomarme un video”, comentó uno de los internautas, mencionando la experiencia personal que vivió cuando estaba enfermo de coronavirus, por lo que le extraña la actitud que tomó Larry de estar subiendo contenido a su cuenta de Instagram.

No le creen Son varias las personas que insinúan que el cantante sólo está mintiendo y que los cambios que enfrenta, no se deben a la enfermedad de coronavirus, sino que se hizo algún arreglo estético para poder bajar de peso y que sólo se trata de un espectáculo que montó para tener más fama, además le piden que no juegue con un padecimiento tan delicado. “No le creo nada. Y se me hace horrible que jueguen con una cosa así.”, “Puro show”, “Se fue hacer las lipo de cachete y panza. Ahhh y botox, pero lo naco, para cuando.”, escribieron varias seguidoras de la página, haciendo notar que el cantante estaba cambiado pero por otras situaciones y que todo se trata de una cuestión para obtener publicidad.

“Ahora pide oraciones” Las seguidores de dicha página, recordaron cuando Larry y su familia se la pasaban viajando en pleno brote de pandemia, por lo que es un tanto hipócrita de su parte pedir las oraciones de los demás, cuando ellos nunca tuvieron cuidado de no contagiarse en las reuniones, viajes o eventos a los que asistían, así que creen que es un pedimento bastante irónico de su parte. “No entiendo, si anda presumiendo viajes cenas aglomeraciones de gente, obvio que les daría Covid y ahora pide oraciones, por favor”, comentó una usuaria en redes sociales, mencionando las veces en que él había estado saliendo con su familia y recordándole que parte de las consecuencias por no hacer caso a las indicaciones en esta pandemia. PARA VER VIDEO DA CLICK AQUI