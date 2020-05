Larry Hernández comparte con sus seguidores sus momentos difíciles

El cantante confiesa la traición de sus hermanos

El video tiene más de 6 mil reproducciones hasta el momento

A pocos días de que nazca su bebé, Larry Hernández reveló una traición de su misma sangre. A través de una transmisión en vivo que hizo con sus fans, el cantante Larry Hernández confiesa la traición de sus hermanos.

Este video, que hasta el momento tiene más de 6 mil reproducciones, está disponible en la cuenta de Instagram de Chica Picosa 2 y dice lo siguiente:

“Fuerte y transparente Larry. Comparte sus momentos difíciles!!! En el en vivo que hizo #larryhernandez con sus fans, dijo que no se habla con sus hermanos porque lo traicionaron!!! Y es por eso que él no va a su rancho porque ellos viven ahí con su mamá“.

El texto prosigue con la siguiente afirmación: “Y que con el más grande tenía más de dos años sin hablarse y con el más chico iba apenas para dos años y que cuando fue para su rancho y grabó hace poquito, que no le dieron la cara ninguno!!.

En poco más de 11 minutos, Larry Hernández confiesa: “Ay, mira Dios, yo soy bueno, no, yo lo hago de corazón a la ver… Y ustedes fueron testigos de varias ocasiones donde se grabaron, todo lo que yo hacía por ellos, y al último, pues parecía que siempre me andaba preocupando, era un put… ped…”,

En ese momento, se escucha una voz que le dice al cantante: “Bendito Dios tienes a tu familia, a tu esposa, tus hijas, estás muy bendecido y ahora sí que nosotros disfrutamos ver lo feliz que eres y siempre va a haber cosas malas en la vida y pues hay que saber superarlas”, a lo que Larry Hernández respondió:

“Primero te da coraje, y lo entiendes tú porque no puedes creer que venga de alguien tan cercano. Después pasa el tiempo y solo el tiempo es el que dirá. Yo me los topo y los voy a saludar y si hay que estar en una parte donde tengamos que convivir, lo voy a hacer, pero ¿qué pasa? Que ya se perdió la confianza y la confianza es una esencia fundamental que debe tener el ser humano”.

El cantante, quien está a punto de convertirse nuevamente en padre, ya que su esposa, Kenia Ontiveros, está a unos días de dar a luz, sigue con su intervención en el en vivo que compartió con sus fans:

“Yo las veces que la he cag… lo he enfrentado, y he puesto la pu… cara enfrente ante todo el mundo porque la cag… punto, pero cuando alguien te hace algo y se ríe de ti, por más que sea tu sangre, vas a chin… a tu madre”.

Larry Hernández agradeció a sus fans por seguirlo en su carrera artística y estar con él en ese momento: “Mucha gente siempre ha tenido duda: ‘oye, ¿por qué no miramos a tus hermanos?’, pues porque no se pueden ver, porque yo no soy un pende… si ya me hicieron pende… varios años, ya no quiero ser ese pende…”.