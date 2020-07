Larry Hernández sorprende con una publicación en sus redes sociales

El cantante envía condolencias a la familia de Vanessa Guillén

Se confirmó que los restos que el Ejército de EE.UU. encontró el pasado martes corresponden de manera oficial a la soldado hispana, quien se encontraba desaparecida desde el 22 de abril

¡Que tragedia! Después de que se confirmara que los restos que el Ejército de EE.UU. encontró el pasado martes corresponden de manera oficial a Vanessa Guillén, soldado hispana que se encontraba desaparecida desde el 22 de abril, el cantante Larry Hernández envió condolencias a su familia.

A través de un video que está disponible en su cuenta oficial de Instagram, y que hasta el momento tiene más de 420 mil reproducciones, Larry Hernández expresó su sentir sobre este lamentable hecho.

“Que bonita letra compa @yarielroaro, ya basta!!! Exigimos igualdad. Para la familia y amigos de Vanessa Guillén, mi más sentido pésame. Latinos unidos jamás serán vencidos. Dios los bendiga. #justiciaparavanessaguillen”, fue lo que posteó el cantante para acompañar esta publicación.

En poco más de tres minutos, se pueden observar varias imágenes de Vanessa Guillén, así como de su madre, Gloria Guillén, quien expresó: “Y yo quiero a mi hija porque esa niña es mi vida, es mi cielo, es mi todo, porque mis 6 hijos son lo único para mí, y es lo que más deseo, que se haga justicia y que se le haga justicia a mi chiquita!!!”.

Inmediatamente después, suena de fondo el corrido de Vanessa Guillén, de la autoría de Yariel Roaro, que dice lo siguiente: “¿Y dónde está Vanessa? Es la pregunta que se le hizo al gobierno y no nos dan respuestas… Será porque nos están escondiendo algo o no les interesa”.

“Pues como la víctima es de piel morena a ellos en nada les afecta. Tratan de deportarnos cuando estas tierras fueron nuestras y aún así la seguimos trabajando. Como animales a nuestros niños en jaulas los tienen encerrados. Sin corazón destruyendo a nuestras familias tratando de separarnos”.

Y a manera de protesta, en este corrido que compartió Larry Hernández a manera de condolencia para la familia de Vanessa Guillén, su autor Yariel Roaro lanza la siguiente invitación: “Esto tiene que cambiar, tenemos que despertar o nos tratan con respeto o nos damos a respetar, tenemos que alzar la voz para que puedan escuchar que aquí nadie es más que nadie, exigimos igualdad”.

Eso no sería todo, ya que Yariel Roaro dijo: “Y hay que levantar la voz, raza, que esto ya es demasiado, exigimos igualdad”.

“Por qué nadie hace nada si todas las vidas son importantes por qué ching… a mi raza. Ya me cansé de ver cómo nos humillan y cómo nos maltratan, pues nosotros siempre estamos pa’ dar la mano y ustedes nos dan la espalda. No me malinterpreten, pues como dice el dicho, el respeto se le da a quien lo merece, y es que me duele un ching… ver sufrir a mi gente inocente, esa gente que día a día humildemente sale a buscar el billete”.

PARA VER EL VIDEO HAGA CLICK AQUÍ