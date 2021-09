¿Larry Hernández humilla a mesero?

Le dice que la comida no le gustó

Le deja 500 dólares de propina "La neta no me gustó": El cantante Larry Hernández sorprende en redes sociales al aparecer jugándole una broma a un mesero en restaurante, la cual pudo haber provocado la molestia de muchos se seguidores, quienes se encontraron sorprendidos por la actitud del intérprete, quien rápidamente declaró que se trataba de una broma. Después de que el cantante originario de Estados Unidos, Larry Hernández saliera del coronavirus, del cual no sólo se enfermaría él si no también su esposa Kenia Ontiveros, y su familia, ante esto, mucho se argumentó entre seguidores que el intérprete no había estado tan enfermo como él decía, provocando la molestia en Larry, quién confesó que realmente ellos no estuvieron ahí para comprobar su estado de salud. Larry Hernández juega broma "pesada" a mesero Tras esto, Larry Hernández vuelve estar en el ojo público después de que el cantante le jugara una broma a un mesero durante su visita en un restaurante por Rodeo Drive,en donde confesaría que realmente la comida "no le había gustado la comida" provocando la sorpresa del mesero quien ya se encontraba a punto de darle la cuenta para pagar. Y es que de acuerdo con sus historias en Instagram el cantante después de dejar a su esposa Kenia Ontiveros en un tratamiento dental, Larry Hernández se fue a pasear unas de las avenidas más prestigiosas de Estados Unidos, la cual se sitúa en Beverly Hills, ahí el compositor decidió hacer una parada y comer en un lujoso restaurante, fue ahí en donde se llevó a cabo la broma para el mesero.

Le preparan la comida; Larry Hernández juega broma “pesada” a mesero En las historias, las cuales fueron recuperadas por la cuenta de Instagram @lalenguateve, se ve como Larry Hernández disfrutaba de varias comidas, entre ellas sopa de lentejas, un café, entre otras más, sin embargo, el plato fuerte vendría después, el cual se trataría de un pescado bañado en salsa de alcaparras. En los breves videos vemos como el mesero que está encargado de atender al cantante le está preparando el pescado, mientras que el compositor se encuentra observándolo y grabando todo el momento, mientras que no espera el momento de poder comer y disfrutar de su comida por fin.

¿Larry Hernández le juega broma a su mesero? Larry Hernández juega broma “pesada” a mesero Posteriormente a esto, y una vez que su comida ya estaba lista, Larry Hernández se dispuso a comer, disfrutando cada bocado de su pescado con verduras y salsa de alcaparras, comentándole a sus casi 4 millones de seguidores que en verdad le había gustado mucho, a tal grado de dejar el plato sin nada. Sin embargo el cantante con su ya característico sentido del humor decidió gastarle una pequeña broma al mesero para ver como reaccionaba, mientras que continuaba grabando todo: “Creo que no me gustó, le diré al mesero que estuvo remalo, recórcholis hervidos estuvo muy genial”, comentó el esposo de Kenia Ontiveros antes de que llegar el mesero con la cuenta.

Le deja propina de 500 dólares; Larry Hernández juega broma “pesada” a mesero Una vez que llegó el mesero que lo estaba atendiendo, Larry Hernández decidió poner en marcha su broma, y le dijo: “La neta no me gustó y me quiero quejar”, a lo que el empleado sorprendido ladea un poco la cabeza, posteriormente el cantante comienza a reír provocando que el mesero, quien se encontraba un poco consternado sin saber que hacer, comenzó a reír junto con él. Tras jugarle esta broma al mesero el cantante no se iría así como si nada, ya que cuando estaba pagando la cuenta, y para felicitar al empleado del restaurante por la buena comida y el servicio que tuvo, decidió darle una generosa propina, la cual constaba de 500 dólares: “Me gustó tanto que voy a dejar 500 dólares de propina, así que mi paisano está es tu propina”. VIDEO AQUÍ

Larry Hernández responde contundente a las críticas que ha recibido tras enfermarse Como se mencionó unas líneas antes, fue hace unas semanas cuando Larry Hernández había sido fuertemente criticado por afirmar que su estado de salud no estaba bien después de haberse contagiado por coronavirus, en donde días después de su recuperación habpia aprecido cantando. Esto provocoó gran molestía en el cantante, quien tras relevar las consecuencias que le dejó el coronavirus en su cuerpo, también respondió a los comentarios y críticas que estuvo recibiendo constantemente, en donde se afirmaba que el cantante " no estaba tan enfermo como mucho lo dijo".

Responde a las críticas en un video Ante estas diversas críticas, Larry Hernández decidió responder a la mayoría de estos comentarios mediante un video, en donde afirmaba que, superar esta enfermedad fue muy difícil y que nunca mentiría sobre un tema tan delicado como lo son los contagios por coronavirus, afirmando que todo lo que dijo había sido verdad. En su video, el cantante estaba mostrando su rutina de ejercicio, mientras que levantaba varias pesas y afirmaba que una de las principales consecuencias que tuvo tras esta enfermedad fue la perdida de masa muscular: "Les cuento rápidamente que ahora que me dio COVID, me enflacaron todo lo que eran los brazos, las piernas y fue muy duro, haber trabajado todos estos meses y que esta enfermedad te tire".

"No estoy para demostrarles nada" Larry Hernández contó que afortunadamente ya estaba bien y que pudo salir adelante: "Gracias a Dios que estoy bien, que la estoy contando, porque sí me las vi duras, pero sí", comentó el cantante a través de su video publicado en su cuenta de Instagram. Posteriormente el esposo de Kenia Ontiveros respondería a todas las críticas que estuvieron rondando respecto a si realmente estaba tan grave como mucho afirmaba en redes sociales: "Muchos me dicen, porque hay unos videos que he subido y que me dicen 'oye, ¿qué no estaba tan flaco?' Pues yo creo que no estoy para demostrarle nada a nadie, ni decilr a nadie cosas y mentiras".

"Si les digo que bajé 23 libras es porque así fue" Tras esto 'arremetió' contra la críticas que afirmaban que hace unos días afirmaba que había bajado mucho de peso, cuando en la acualidad ya se le veía varios kilitos de más: "Si yo les digo que bajé más de 23 libras es porque obviamente sí las bajé", ante esto, comentó que su peso regresó debido a que su madre estuvo cuidándolo junto con Kenia, manteniéndolo bien alimentado. "Obviamente el cuerpo es tan cab#$% y obviamente vuelves a recuperarte y más porque tuve una semana a mi mamá visitándome y comiendo a gusto, pues claro que voy a empezar a recobrar los kilitos otra vez", comentó respondiendo a las críticas que recibía.

"Yo no estoy para decirles mentiras" "Creo que hay gente que opina sin saber, que dice 'ay, que no te estabas muriendo', 'ay que rápido se recuperó', 'de seguro todo fue un circo', el punto más feo de esto es que ustedes no vieron ninguna imagen mía con un respirador, porque fue decisión mía no subirla", respondió Larry Hernández a las constantes críticas re recibió. Ante esto, el cantante de música regional afirmó que él no estaba para darles mentiras respecto a nada: "Entonces, cada persona lleva esta película al nivel que quiere, yo no estoy para decirles mentiras, ni para jugar con una enfermedad tan grave, y mis respetos para todo el mundo, pero creo que estamos en una era en donde es más fácil opinar sin saber".