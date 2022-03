Cuando no se lo esperaba, se le preguntó a Larry Hernández sí le había regalado algo a su esposa , la empresaria Kenia Ontiveros, con motivo del Día Internacional de la Mujer, a lo que respondió con toda sinceridad que nada y que de hecho no la felicitó, pero si lo hizo con ‘Olivia’.

Solo pide salud

A punto de terminar con esta entrevista, se le preguntó a Larry que le pedía a Dios por su cumpleaños e inmediatamente respondió que ‘salud’: “Mientras calentaba la camioneta, siempre empiezo a orar, a dar las gracias, no importa el momento, no tengo que estar en una iglesia, no tengo que estar sentado ante una imagen”.

“Estaba dándole gracias a Dios por todo el trabajo que se viene, estamos a solo unos boletos de ser sold out el casino, me fue increíble en Tijuana, me fue increíble por acá en Fresno, todo pinta muy bien Oxnard, vamos a ir a muchas ciudades en una gira con mi nueva compañía y yo creo que eso le estaba pidiendo a Dios, primero salud”, finalizó el cantante (PARA VER EL VIDEO HAGA CLICK AQUÍ). Archivado como: Larry Hernández reacciona al aumento del precio del litro de gasolina en Estados Unidos