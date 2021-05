En aquella ocasión, agradeció a todas las personas que mostraron su preocupación: “Sufrí una caída y me van a operar porque perdí varios dientes y se me partió el labio y parte del cachete y el cirujano plástico está muy positivo que todo va a salir bien, así que les agradezco de corazón su preocupación”.

Tal parece que varias personas no están enterados del accidente que sufrió el cantante hace varios años: “¿Por qué le hacen eso a sus dientes? Esa sonrisa súper perfecta no se ve para nada tan perfecta, qué horror hacerle eso a nuestros dientes”.

“Tuvieron que pasar 13 años de esfuerzo para llegar a este momento. Felicidades mijo por tu graduación ‘and congratulations to Verrado Highschool graduating class of 2021′”, escribió el intérprete. La empresaria Kenia Ontiveros, luego de ver esta imagen de su marido acompañado de su ex y su hijo mayor, se limitó a escribir “Wooohoo”, además de etiquetar a este simpático joven, que tiene el mismo nombre de su famoso padre.

Cuando nadie lo esperaba, el cantante Larry Hernández aparece junto a su ex en la graduación de su hijo mayor y no dudó en compartir la imagen en sus redes sociales, motivo por el que muchos aseguraron que su esposa, Kenia Ontiveros, “ha de andar celosa”.

“A Kenia no le va a gustar esta foto”

De acuerdo con información de la cuenta de Instagram Escándalo, Larry Hernández no podía divorciarse de su ex porque ella le pedía lo que le correspondía, pero el cantante no quería hasta que no le quedó más remedio que aceptar y firmar el divorcio.

“Qué fachas de la mamá”, “A Kenia no le va a gustar esta foto”, “La Kenia ha de andar de celosa”, “La mamá qué guapa”, “La mamá toda una dama, hermosa la señora. Felicidades Larry y felicidades a los papás por esa madurez”, se puede leer en algunos comentarios.