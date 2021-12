Larry Hernández lanza inesperada noticia

¿Se separa de su esposa Kenia Ontiveros?

Seguidores reaccionan a su separación ¿Terminó su relación? El cantante mexicano-estadounidense Larry Hernández sorprende en redes sociales al revelar que ‘había finalizado su relación’ con su esposa Kenia Ontiveros, causando gran sorpresa en sus seguidores en redes sociales, quienes no daban crédito a la noticia ¿Qué habrá pasado? Larry Hernández y Kenia Ontiveros siempre se consagraron como uno de los matrimonios más estables del medio artístico, esto debido a que la pareja se ha sabido mantener alejados de escándalos públicos respecto a infidelidades y mentiras, logrando posicionarse entre las parejas favoritas del espectáculo. Larry Hernández ¿Finaliza su relación con Kenia Ontiveros? Sin embargo, todo esto pudo haber cambiado luego de que el cantautor Larry Hernández, revelara que ‘había finalizado su relación’ con su esposa Kenia Ontiveros, y que era algo que no tenía remedio, dándolo a conocer la noticia a sus millones de seguidores en redes sociales. Fue mediante su cuenta oficial de Instagram, que el intérprete de ‘Ojalá te vaya mal’ posteó una fotografía de su esposa Kenia, en donde daba a conocer a sus más de 3 millones de seguidores que había terminado su relación con ella, siendo esta “una decisión muy difícil”.

“Ya no estamos juntos”: Larry Hernández al revelar que su relación con Kenia Ontiveros ‘finalizó’ Al pie de esta fotografía, la cual ya cuenta con más de 12 mil me gusta, Larry Hernández comentó que había sido ‘una decisión en conjunto’: “Amigos esto es un boletín de prensa. Lamento anunciar que Kenia Ontiveros y yo ya no estamos juntos”, comenzó en su publicación. Tras esto, el cantautor mexicano comentó que esta “separación” había sido una decisión que los dos habían tomado: “Fue una decisión difícil pero desde hace un tiempo Kenia y yo no estamos juntos…”.

Larry Hernández evela toda la verdad tras ‘terminar’ su relación con Kenia Ontiveros Después de lanzar esta impactante noticia, Larry Hernández reveló toda la verdad y para sorpresa de muchos de los seguidores del cantante, los cuales ya temían lo peor sobre su relación con Kenia, el originario de Estados Unidos con su clásico sentido del humor confesó que se trataba de una broma: “[Ya no estamos juntos] haciendo ejercicio JAJAJ si mis amigos, valió madre, cada quien come lo que se le pega la gana y ya no estamos juntos haciendo ejercicio JJAJAJJA. Feliz día de los inocentes. Comenta si caíste, los leo”, bromeó con su publicación con motivo del día de los inocentes.

Seguidores ‘se asustan’ al ver la noticia sobre la relación entre Kenia Ontiveros y Larry Hernández Ante esta publicación en donde el cantante ‘asustaba’ a sus seguidores con la publicación del término de su relación con su esposa Kenia Ontiveros, diversos seguidores de Larry Hernández comenzaron a llegar, en donde sus fieles fanáticos destacaron que se “habían llevado el susto de su vida”: “Omg, yo ya estaba de ‘¿quéeeee?, nooo, ya bailó esto’ jajajajaja inocente palomita”, “El tremendo susto que me pegaste jajaja”, “Ay no, yo de plano ya estaba llorando, gracias a Dios no era verdad”, “¡Ay! Me asustaste, inocente para siempre”, “No hagas eso Larry, casi me da un infarto jaja”, “Me espantaron machín”, fueron uno de los tantos comentarios que se podían leer.

La relacion entre Kenia Ontiveros y Larry Hernández ¿ya finalizó? Algunos otros seguidores realmente no cayeron en esta broma, ya que afirmaron que la relación entre Kenia Ontiveros y el cantante se ve muy firme: “Sorry pero no caí jajaja, veo mucha unión y amor, ojalá y nunca se separen”, “jajaj, la noticia más falsa que van a ver mis ojos hoy, Dios los bendiga, son mi pareja fav”. Fue en el año 2019 cuando Larry Hernández y Kenia Ontiveros decidieron unir sus vidas en santo matrimonio, sin embargo, fue antes de casarse cuando la parejita tuvo a sus dos hijas, Daleyza y Dalary, mientras que el cantante ya tenía dos hijos, Larry Jr. y Sebastián, producto de su pasada relación con Isabel Hernández. Puedes ver su publicación aquí.

Larry hace confesión después de más de cuatro años sobrio Cabe destacar que hubo un momento en donde mucho se dijo que el cantante casi perdía a Kenia Ontiveros, el amor de su vida por culpa del alcohol, afortunadamente Larry Hernández logró reponerse después de un arresto y que estuviera en prisión por un mes en el año 2015, debido a que golpeo brutalmente a un empresario el cual no le pagó completo los honorarios por un evento que le ofreció el cantante, la vida del famoso cambio muy drástica e inesperadamente ya que cada mes tenía que realizarse una prueba de alcoholismo y drogadicción. Lo anterior se debe a que durante las brutales acciones por parte del cantante, en el pasado, lo hizo bajo la influencia de bebidas alcohólicas, razón que lo llevó a dejar de beber y así mantenerse en sobriedad durante cuatro años con siete meses según el portal TVyNotas.

Vuelve a ingerir bebidas alcohólicas Hace poco el interprete mexicano volvió a tomar alcohol, pero en una medida muy moderada para así evitar tener problemas de alcoholismo nuevamente y evitar situaciones fuertes como la que lo llevó a la cárcel, pues ahora es consciente de la importancia que tiene su familia, así lo recalcó en una entrevista para el programa ‘Suelta la sopa’. “Yo dure cuatro años siete meses sin tomar y obviamente no debería haberlo”, fueron palabras que Larry dio ante las cámaras de ‘Suelta la Sopa’ y recalcó que honestamente al principio no podía consumir alcohol porque tenía que cumplir con los exámenes que le solicitaban y que después de eso se abstuvo durante dos años con siete meses sin ingerir bebidas embriagantes.

El cantante mexicano se cataloga como un tomador social Luego de haber compartido esa situación ante el programa de espectáculos muy alegre se mostró agradecido por disfrutar de su cambio de vida hoy en día, “Hoy gracias a Dios puedo tomar y pues ya me puedo desaparecer de las fiestas porque antes no podía, me quedaba un rato hasta que se acabara y todo el rollo”, compartió durante la entrevista. En la entrevista mencionó que se siente contento por poder tomar moderadamente para evitar grandes problemáticas como la que vivió en el 2015, “Hoy en día digo que ya puedo ser un tomador social porque ya hice ese balance de que es lo que quiero”, dejó en claro para ‘Suelta la Sopa’.

Le gusta convivir con sus amigos pero tiene un límite Ante las cámaras se ve tranquilo y se nota el cambio que ha tenido en su vida después de haber sido arrestado en aquel entonces, comentó que ya no se deja llevar por la influencia de bebidas embriagantes, ahora puede disfrutar el ingerir alcohol de la manera más coherente pues ya sabe fijarse límites. No dejó de lado la gran convivencia con sus amigos, pues acepta que si le gusta salir con ellos a pasar un buen momento, “Me gusta convivir con mis amigos y todo pero pues obviamente hay un hasta donde y si los amigos míos están entrados pues yo veo el momento de irme porque pues también tengo compromiso en la casa” agregó Larry Hernández.

Para el cantante mexicano la familia es muy importante Después de eso ante las cámaras de ‘Suelta la Sopa’ recordó uno de los momentos que pasó con sus amigos y como fue que terminó ebrio al convivir con ellos pero jamás mostro desinterés por su familia, “Me pegue una borrachera hace dos días y al día siguiente estaba a las siete de la mañana en una actividad de mi niña en la escuela”, dijo. Es por ello que Larry Hernández considera que es un consumidor social, debido a que conoce hasta que punto puede ingerir alcohol y más que nada no hacer de lado los compromisos y la importancia de su familia, “Siento yo que ahora soy un bebedor social, porque ya puedo tomarme un trago”, compartió un tanto orgulloso.