El cantante pasaba el rato con su hijo cuando se lastimó

Larry Hernández accidente. El cantante Larry Hernández sufrió un accidente mientras jugaba fútbol con su hijo Sebastián. “Estaba jugando fútbol con Sebastián y me desgarré un músculo creo”, escribió en su Instagram con un mensaje que acompañó con un video.

En dicho material el intérprete de temas como: “El ardido”, “Lista negra”, “División PM”, entre otros, empezó a contar a sus seguidores cómo se lastimó “Estábamos jugando futbol yo y Sebastián y al correr me tronó algo aquí atrás… no me puedo mover, no puedo caminar”.

Larry Hernández accidente: Se puso hielo y pomada

Su hijo Sebastián le llevó hielo y el cantante lo puso en su chamorro, para aliviar un poco el dolor. Larry Hernández le preguntaba a sus seguidores qué se hacía en esos casos y ellos le recomendaron ir al médico, “Todos me dicen que vaya a doctor”, dijo Larry.

Hernández además del hielo se puso una pomada, que según sus palabras, “es buenísima”, y se vendó la pantorrilla y con ayuda de su hijo Sebastián, puso la pierna en alto, después, pidió ayuda para moverse a un sillón negro que le dio masaje, y de ahí otra vez pidió ayuda para poder entrar a su casa.