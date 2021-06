Las explosivas declaraciones fueron realizadas en el programa “Justice with Judge Jeanine” de la cadena de noticias Fox el sábado pasado, de acuerdo con The Hill. Las declaraciones de Lara Trump son en ‘respuesta’ al incremento de inmigrantes en la frontera.

Sin embargo, hubo quiénes incluso la defendieron: “Hay que proteger la frontera de la invasión”, “los maleantes también pasan y ni saben quiénes son, entonces por si las dudas hay que estar vigilantes y no dejar”, dijeron usuarios en redes sobre el comentario para tomar las armas. VER VIDEO AQUÍ .

Las críticas continuaron: “Gente con poco cerebro”, “¿Y por qué no la arrestan por promover la violencia?”, “Yo espero que le hagan una investigación a esta imbé…”, “otra loca”, “que se puede esperar de esa familia”, “es una persona vacía de corazón”, comentaron en redes.

Dicha demanda reclama daños y perjuicios contra el Gobierno federal. Los padres inmigrantes, identificados como Joshua G. G, Erendira C. M, y Wilbur P. G., resientes del área de la Bahía, al norte de California, demandaron en este estado al Gobierno del presidente, Joe Biden.

Separaron a los inmigrantes de sus pequeños

Lo anterior, fue revelado en un comunicado de Lawyers’ Committee for Civil Rights of the San Francisco Bay Area (LCCRSF), organización que representa a los migrantes, según Efe. Las tres familias son centroamericanas e ingresaron a los Estados Unidos por Arizona en mayo de 2018.

Apenas entraron al país los padres fueron separados “por la fuerza” de los pequeños, de 6, 11 y 13 años de edad en ese momento, “sin previo aviso ni explicación”, alega la demanda. Wilbur, Joshua y Erendira pasaron semanas detenidos en instalaciones sin poder hablar con sus hijos ni recibir información sobre ellos.