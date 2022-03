La película de Netflix “The Power of the Dog” llega a la ceremonia del domingo con 12 nominaciones principales, pero ha perdido lentamente el estatus de favorito en las últimas semanas. De acuerdo con informes de ‘USA TODAY’, parece estar muy cerrada la competencia para los actores nominados, pero para mejor película y mejor actriz son las más esperadas.

Y bueno, ¿Qué podemos esperar de la premiación? A continuación te mostramos las predicciones que están para éste año. Este 2022 vimos inolvidables obras en la pantalla grande, y éstas son las películas que están nominadas: “Belfast”, “CODA”,”Don’t Look Up”, “Drive My Car”, “Dune”, “King Richard”, “Licorice Pizza”, “Nightmare Alley”, “The Power of the Dog” y “West Side Story”.

Predicciones Premios Óscar 2022: Mejor Actor

Una de las categorías más emocionantes en dicho evento, es el de mejor actor, y vaya que la competencia está muy complicada, pues las actuaciones de varios exponentes nominados en la categoría, son favoritos de muchas personas, y entre los nominados están los siguientes:

Javier Bardem, “Being the Ricardos”, Benedict Cumberbatch, “The Power of the Dog”, Andrew Garfield, “tick, tick … BOOM!”, Will Smith, “King Richard”, Denzel Washington, “The Tragedy of Macbeth”. De acuerdo con el portal ‘Usa Today’, se lo llevará Will Smith, sin embargo, debería llevárselo Andrew Garfield.