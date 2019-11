Página

Denuncian supuesto ataque racista contra hispano en Milwaukee.

El sospechoso le arrojó ácido al inmigrante en el rostro y cuello.

“Regresa a tu país”, le habría gritado el agresor al hispano durante el presunto ataque racista.

En un presunto ataque racista en Milwaukee, un hispano sufrió quemaduras luego de que le arrojaran ácido y le gritaran que regresara a su país.

Un inmigrante peruano que vive en Milwaukee, Wisconsin, sufrió quemaduras de ácido en la cara en un presunto ataque racista, según informó la policía, la hermana de la víctima y la afiliada de NBC, WTMJ, en Milwaukee.

“Un sospechoso desconocido tuvo un altercado verbal con la víctima masculina de 42 años. Cuando la discusión se intensificó, el sospechoso arrojó ácido sobre la víctima causándole quemaduras de segundo grado”, detalló la policía de Milwaukee en un comunicado este sábado, según reseñó NBC News.

Por el supuesto ataque racista, la policía está buscando a un sospechoso blanco que fue visto por última vez con un bolso con correa negro, chaqueta azul, pantalón y zapatos negros, y un contenedor de aluminio plateado lleno de ácido de batería, según el comunicado.

WTMJ informó que la víctima y los testigos afirmaron que durante el incidente el sospechoso gritó “regresa a tu país” mientras arrojaba el ácido.

El presunto incidente ocurrió el viernes alrededor de las 8.25 de la noche.

Según contó la hermana del hispano a NBC News en un mensaje de Facebook, la discusión ocurrió después de que el sospechoso blanco de unos 60 años se le acercara a la víctima.

La pariente confirmó a NBC News que su hermano dijo que el hombre que supuestamente le arrojó el ácido también le gritó: “Vuelve a tu país”.

La hermana le dio permiso a NBC para usar una foto de su hermano donde muestra sus heridas por las quemaduras, pero ella pidió que no se mencionara su nombre. Agregó que como el sospechoso no ha sido atrapado, su hermano teme por su seguridad.

Sin embargo, el diario Milwaukee Independent identificó a la víctima como Mahud Villalaz, quien aseveró que el sospechoso blanco lo acusó de estar en Estados Unidos ilegalmente y de no respetar la ley.

Luego, agregó, el agresor le fustigó: “No perteneces aquí. Este es mi país”.

“Estaba conduciendo mi camioneta para ir a comer en un restaurante, y cuando estacioné vi que había un tipo en la esquina, como esperando el autobús, que me dijo que no podía estacionar allí. Dijo que no obedecía su ley y que estaba invadiendo su país. Pero lo ignoré y seguí adelante y moví mi camioneta, estacionándola una cuadra más allá”, relató Villalaz al referido medio.

Prosiguió: “Regresé al restaurante para entrar, y él todavía estaba esperando allí con una botella en las manos. Pensé que era su licor o algo así. Él me detuvo para discutir: ‘¿por qué viniste aquí en mi país? ¿Por qué viniste aquí ilegalmente?’. Él no sabía mi estatus, que yo también era ciudadano estadounidense. Se enojó y me arrojó el ácido. Me di la vuelta, pero me salpicó la cara. Traté de defenderme, pero comenzó a arder mucho. Empecé a gritar pidiendo ayuda en el restaurante”.