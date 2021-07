Ante esta situación tanto familiares, amigos y distintas celebridades, lamentaron la sensible perdida del famoso vocalista de la agrupación de los Yonic’s. Cabe mencionar que fue su familia quien dio a conocer la muerte del cantante por medio de un comunicado: “La familia Zamacona Chavarría comunica con profundo dolor el sensible fallecimiento del Sr. José Manuel Zamacona”.

Justo hace algunos días su familia había hecho una petición en las redes sociales , al pedir algunas oraciones a los distintos internautas, ya que el artista musical fue sido intubado, cuando se encontraba hospitalizado y luchando por su vida, pero lamentablemente no logró ganar esta batalla.

Lamentan muerte vocalista Yonic’s. El mundo de la música se encuentra de luto, ya que este domingo 4 de julio se dio a conocer la sensible noticia de la muerte del famoso cantante exvocalista del grupo los Yonic’s, José Manuel Zamacona, quien perdió la batalla en contra este terrible virus conocido como el COVID-19.

A través de las redes sociales, distintas agrupaciones lamentaron la sensible pérdida de un gran compañero en el ámbito de la música. Uno de los grupos en comunicar su pésame fue precisamente los Yonic´s y la ‘Banda la única del Rancho’, quien despidió al artista musical quien perdió la vida este domingo.

“Yonic’s un abrazo grande por la sensible pérdida de José Manuel QEPD. Será muy difícil de olvidar sobre todo su ejemplo. Que brille la luz perpetua para Don José Manuel QEPD , aquí en la tierra aplaudimos su entrega y regalo musical, hasta el cielo besos , en nuestros corazones siempre”, escribió la también actriz.

“Con profunda tristeza me entero del deceso de mi compadre @jmzamacona voz y alma del grupo @Los Yonic’s. Ahora le toca descansar en el cielo, que es el lugar que se merece. Hasta siempre compadre querido!”, fue el mensaje que dejo en su cuenta el famoso cantante.

Las redes sociales se llenaron de lamentaciones al enterarse de la noticia del cantante José Manuel Zamacona, en donde sus compañeros de la música no podían faltar en enviar sus condolencias, como el artista musical Julio Preciado quien recordó a su amigo con una imagen donde aparecen ambos.

“El señor Zamacona cabe resaltar que él estaba vacunado … Me dicen que salió del hospital Aqua de Acapulco, el día 30 de junio … Donde estuvo luchando contra el COVID y las complicaciones que este le generó (recuerdan que les conté estaba en el mismo hospital que Luis Miguel), al parecer lo iban a trasladar a México para ser mejor atendido”.

“Aún su familia está recaudando fondos para pagar los gastos del hospital que hacienden a más de 3 millones de pesos, les pondré el link en cuanto me lo envíen. El COVID es muy traicionero, no es un juego aún existe y deben cuidarse y ser conscientes que aún existe el peligro estando vacunados”, finalizó el mensaje. Archivado como: Lamentan muerte vocalista Yonic’s.

Luego se agregó otra publicación advirtiendo que el coronavirus es muy traicionero: “Pues los doctores en Acapulco dijeron que él se encontraba grave y si salía de este virus probablemente no podría volver a cantar por el daño que el COVID hizo a sus pulmones etc. ! Que lamentable y triste”

Con varios cambios en su alineación, Los Yonics han alcanzado el éxito gracias a la mezcla de temas tropicales con baladas suaves. Se les recuerda por temas como Soy yo, Palabras tristes y Rosas blancas, aunque una canción en particular sería el que los catapultó a la fama.

La poliomelitis nunca fue un obstáculo para José Manuel Zamacona

En una entrevista que le concedió a la conductora Blanca Martínez, mejor conocida como La Chicuela, José Manuel Zamacona aseguró que la poliomielitis que le afectó desde niño no fue obstáculo para lograr una trayectoria de más de 30 años, igual número de discos y más de 30 millones de copias vendidas.

“Esto es parte de mi vida y no hay nada que nos falte por cumplir toda vez que he logrado llegar al Grammy Latino con dos nominaciones y espero me alcance el tiempo para algún día ganarme uno. Estamos en el segundo aire de José María Zamacona y Los Yonics y estoy seguro que aún falta mucho tiempo y éxitos”, comentó el vocalista de Los Yonics. Archivado como: Lamentan muerte vocalista Yonic’s.