View this post on Instagram

Un día maravilloso con pura gente que amo para anunciar que viene un príncipe a mi vida ¡mi amadisimo hijo! Gracias a @happyworldmexico por esta mesa de dulces perfecta y por cuidar cada detalle con tanto amor, ya saben mis amores para todos los festejos,si quieren algo con un gusto impecable @happyworldmexico es la opción 💙💙💙💙 #itsaboy #nuestrobebé #momtobe #happy #love #genderreveal @mividabonitasher