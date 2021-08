A sus 16 años, Lalo Rodríguez debutó como cantante profesional grabando su primer disco con el legendario pianista de origen puertorriqueño Eddie Palmieri, titulado The sun of the latin music, el cual se convirtió en el primer álbum en obtener un premio Grammy anglosajón en el género de la salsa.

“No quiero aprovecharme del momento”

El cantante puertorriqueño Manny Manuel sorprendió a sus seguidores al compartir un conmovedor mensaje dedicado al salsero Lalo Rodríguez, quien fue encontrado borracho caminando por la calle, para luego ser detenido y trasladado a un hospital para que recibiera atención médica.

“No quiero aprovecharme del momento ni las desavenencias de mis hermanos… no es mi estilo… Pero hoy me tomo este atrevimiento de hacer saber que cuando se me aprieta el alma, cuando me veo en un espejo, es inevitable meditar y que unas lagrimas se adueñen de mi rostro…”.