¿Se iba a tropezar y por eso tocó a la mujer de esa manera?

Afirma que ha llorado y que se quiere disculpar

Comenta que está endeudado tras salir del COVID-19 ¿Se tropezó y por eso tocó de esa manera a una mujer? El cantante Lalo Mora vuelve a causar polémica tras publicarse una entrevista en exclusiva para el programa ‘Hoy Día’ al revelar que él en realidad se iba a tropezar y “por eso parecía que le estaba agarrando el busto a una mujer” y no tanto por mañoso como muchos lo han llegado a señalar ¿será cierto? Fue hace ya unas semanas atrás cuando el cantante de 74 años, Lalo Mora se convirtió en polémica tras revelarse varios videos en donde el apodado ‘Rey de las mil coronas’ aparecía manoseando y besando a varias de sus fanáticas al finalizar sus presentaciones, el primer caso se llevó a cabo en Aguascalientes, México, en donde en plena pandemia besaba a varias de sus seguidoras en la boca Aparece tocando a una mujer y se le ven encima Tras esto, se reveló otro video en donde una seguidora se fue a tomar una fotografía con el cantante, cuando de repente el originario de Nuevo León le tocaba el busto, algo que provocó que la mujer rápidamente le quitara la mano de ahí e hiciera una expresión de disgusto por el tocamiento inapropiado del cantante. Después de que salieran estos videos a la luz, miles de usuarios, en especial del genero femenino tacharon las actitudes como indebidas del cantante, asegurando que ninguna mujer debe de ser tocada sin su consentimiento, provocando que el intérprete fuera duramente criticado en los últimos meses a través de redes sociales.

¿Lalo Mora ya no puede caminar y por eso se tropezó tocando a la mujer? A poco más de estos videos, Lalo Mora concedió una entrevista para ‘Hoy Día’, el cual sus conductoras tacharon de inconcreto, ya que cuando se le preguntaba al cantante las razones por las que había hecho estos tocamientos, el hombre de 74 años le decía al reportero que otra persona iba a responder por él. Mediante el video extraído por la cuenta oficial de Instagram del programa, se logra ver en un inicio a Lalo Mora siendo cargado por parte de sus hombres, en donde antes de entrar de lleno a este asunto declaró una de las secuelas que había dejado el COVID-19 en su sistema, asegurando que “no podía caminar como antes”.

Lalo Mora habla de las secuencias que le dejó el COVID-19 “La pandemia me pegó muy duro”, aseguró Lalo Mora para las cámaras del programa de Telemundo ‘Hoy Día’. “Dios quiso que me quedara y me dejó mis piernas, pero ahí ando, batallando”, informó el cantante de 47 años apodado ‘El rey de las mil coronas’, afirmando que sus piernas ya no estaban tan bien como antes. “Alguien me preguntaba, ‘¿cómo que estás malo si andas trabajando?’ y yo le respondí que trabajaba porque tenía necesidades, no porque me sienta bien, necesito trabajar y debo bastante, la enfermedad me costó mucho dinero (…) Tengo muchas deudas y por eso estoy trabajando”, comentó el cantante originario del norte de México.

Afirma que “muy apenas puede caminar” como para tocar a una mujer Al cantante también se le cuestionó qué opinaba respecto a todas las críticas que ha estado recibiendo por haber aparecido tocando a varias mujeres al finalizar sus conciertos, además de incluso besarlas en plena pandemia, ante esto, Lalo Mora, muy tajante dijo que “mejor le preguntara a otra persona”. Posteriormente, el cantante aseguró que “como podía andar con esas cosas cuando no podía siquiera caminar”: “Si no puedo ni andar, como puedo hacer yo esas cosas, no, no, si me preguntaban y dije ‘¿no estas viendo como ando? Qué onda con ustedes”, comentó lastimoso el cantante de 74 años para las cámaras de ‘Hoy Día”, pero la respuesta más sorpresiva fue cuando reveló que se iba a tropezar en realidad.

¿Lalo Mora se iba a tropezar y por eso tomó de esa manera a la mujer? Sin embargo, la respuesta que más llamó la atención fue cuando Lalo Mora informó que no le había tocado el pecho a la mujer, sino porque había perdido el equilibrio y se iba a tropezar: “Me iba a caer, la muchacha se asustó y me aventó”, a lo que el reportero le dice “Claro y de ahí se agarró”, a lo que el cantante responde: “No, no me agarré, sencillamente me aventó ella y se asustó y como que aventó la mano”. El reportero tampoco pasó la oportunidad y le preguntó si le había pedido disculpas a la muchacha que tocó de manera indebida, a lo que el cantante dijo que no, pero que se sentía muy mal, a tal grado de llorar: “No le he pedido, pero quiero pedirle, a mi me da mucha pena eso (…) he llorado por tanto, pero nada más”, finalizó el cantante. VIDEO AQUÍ

Maribel Guardia arremete contra Lalo Mora y revela como la trató Antes de que se revelara esta entrevista y tras el escándalo en que se vio envuelto el hombre de 74 años Lalo Mora al hacerle tocamientos indebidos a sus seguidoras, la cantante y actriz costarricense Maribel Guardia arremete contra él, además de revelar cómo la trató “El rey de mil coronas’ cuando se conocieron. En un video que está disponible en el canal oficial de YouTube de la cuenta de ‘Imagen Entretenimiento’, el cual hasta el momento tiene más de 3 mil vistas, se puede ver cómo la ex del fallecido cantante Joan Sebastian no se guardó nada en sus declaraciones contra el intérprete de ‘Eslabón por eslabón’.

Maribel Guardia arremete contra Lalo Mora y lo tacha de todo “Terrible, terrible, me da una pena enorme que estos personajes sean tan abusivos, o sea, ¿Cómo se atreven a abusar de estas niñas que los admiran, que los tienen como un icono, y que este señor les meta la mano? ¿Qué les pasa? Ya basta con este machismo”, señaló la actriz y cantante costarricense ante el cuestionamiento, Con evidente molestia, Maribel Guardia mencionó que hay que acabar de una vez por todas con el machismo, además de que tienen que pronunciarse y que qué bueno que ahora existan videos en los que Lalo Mora queda en evidencia para así poder parar poco a poco con esta ola de acciones que continúan surgiendo.

“Tenemos que educar a los hombres”: Maribel Guardia Ahora, la actriz y cantante costarricense se preguntó si Lalo Mora no tiene madre, hijas o sobrinas y que sí no tiene miedo que a ellas les pase algo similar: “Tenemos que educar a los hombres, es una falta de respeto enorme, es una barbaridad”, respondió contundente ante la situación en la que está envuelto el cantante de 74 años. Y cuando nadie lo hubiera esperado, Maribel Guardia confesó que le da más penas esta situación porque conoce al cantante, quien cuando se conocieron el hombre se había portado “como todo un caballero con ella”: “La verdad, un caballero, pero si me sorprendió ver lo que hizo con esta muchachita”. Archivado como: Me iba a tropezar Lalo Mora habla sobre el video en donde aparecía tocando de manera indebida a sus fanáticas

No hay justificación contra las agresiones sexuales Para ir finalizando con esta entrevista, Maribel Guardia expresó que “no se puede defender lo indefendible”, y que compadece y entiende a la hija de Lalo Mora, quien salió en defensa de su padre: “Tal vez esto sea un alto para él y para muchos que se creen con el derecho de abusar de sus fanáticas”. La actriz y cantante costarricense compartió que tiene admiradoras adolescentes que la siguen a todos lados y que creen que ella y otros artistas son ejemplos a seguir cuando no es así: “Los artistas no somos un ejemplo para nadie, tienen que cuidar a sus hijas cuando admiran a un artista porque hablemos de todo, no somos un ejemplo a seguir, pero los niños creen que así es”. Archivado como: Me iba a tropezar Lalo Mora habla sobre el video en donde aparecía tocando de manera indebida a sus fanáticas