La gente ¿se indigna con Lalo Mora o con la chica por vestirse ‘provocativamente’?

En el video del Instagram de ‘Despierta América’ la gente se puso a debatir y a dar su punto de vista ante el comportamiento del cantante e incluso de la fanática: “Una fanática se le recuesta nuevamente querrán decir…no es por nada pero acá no hay nada que criticarle al tipo”, “Ay oye pero también se ve que la chica lo disfruta el hombre llega hasta donde la mujer lo permite”, “Es que sinceramente….quien busca…encuentra!”.

“A ellas les gusta esa vaina. Porque yo ni al concierto iría”, “A ella se ve que le gusta por eso la toca”, “A ella no se la ve muy incómoda que digamos”, “Lo acusan a él y ella se disponen. Me disculpan, no insinuó que me alegro de nada pero, yo me respeto y a mi me toca quien yo quiero no quien quiere”, “Qué vulgar la joven”, “Más bien yo la veo a ella restregándosele al señor”, opinaron más personas en el Instagram del matutino. AQUÍ PUEDES VER EL VIDEO DEL MOMENTO.