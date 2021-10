Responde a críticas

Luego de los ataques el cantante mexicano de música regional, Lalo Mora, sorprendió en redes sociales tras romper el silencio y responde a las criticas que recibió el pasado julio por estar besando y manoseando en frente de todos a sus fanáticas en plena pandemia por COVID-19.

"¿Pues no que escarmentó? ¿No se estaba muriendo de COVID? En fin, luego que no se queje, y las chicas, si no se dan a respetar ellas, ahí luego andan con sus demandas, él me tocó, él me besó, yo no quería, por favor", "Viejo rabo verde", "Pero ellas bien dejadas", fueron uno de los tantos comentarios que se podían leer en ese entonces.