Aunque la hondureña no pudo cumplir su sueño americano , por pasar una temporada en la cárcel, volvió a su vida en su país natal y de inmediato fue ‘vista’ como una celebridad y hasta consiguió trabajo de conductora de televisión, sin embargo, lo mejor estaba por venir.

En la página de Instagram, que no se sabe si es suya o la maneja algún fanático o alguien cercano a Mirian Zelaya, se puede ver actualmente como hace unas semanas, luego de estar embarazada, Lady Frijoles presenta a su bebé en un sexy vestido transparente con escote pronunciado.

Ella se muestra muy sexy con un vestido negro sin mangas, su pronunciado escote y muy contenta de que sus hijas posen para ella en la foto, sin embargo el gran protagonista de las postales, es su bebé, o presunto niño, dado que no se ha confirmado si el pequeño es suyo, aunque todo pareciera que así es.

A su regreso a Honduras, fue contratada para un show de televisión que no consiguió mucha atención y aunque no se sabe a ciencia cierta si continúa, parece que a mitad del 2020 Mirian Zelaya apareció con un ultrasonido de embarazo que impacto a propios y extraños pues iba a tener un bebé.

El bebé es cargado por Mirian Zelaya mientras viste un tierno conjunto de Plaza Sésamo color rojo con pantalones blancos y llora porque no se encontraba muy cómodo posando para la cámara, sin embargo, al llegar sus hermanas el pequeño se calmó, como se pudo ver en la foto de arriba.

Esa fotografía del Instagram de ‘Frijoles lady’ fue publicada en noviembre de 2020 y aparentemente pudiera tener un estado de embarazo de 6 meses, por lo que no resulta sorpresivo que en pleno mes de marzo, aparezcan las imágenes del bebé de Lady Frijoles.

LADY FRIJOLES TIENE 2 HIJAS MÁS, ADEMÁS DE SU BEBÉ

Otro aspecto a destacar es que poco se sabe del marido o pareja de la inmigrante, pues aparentemente es guardia de seguridad de nombre Victor Rodríguez en una empresa y que lleva muchos años con la Hondureña, pues habría sido quien se quedó a cargo de sus hijas mientras Mirian Zelaya iba en búsqueda del sueño americano.

Pese haberse aliviado y tener a su bebé, no deja de posar de lo más sensual y demostrar que pese a no ser una ‘modelo’ o tener un cuerpo de ’10’, es lo suficientemente segura para mostrar piel, enseñar pierna, no preocuparse por su vientre y hasta resaltar sus atributos delanteros y traseros.