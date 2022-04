Mirian Rodríguez saltó a la fama de una manera muy peculiar, pues a su paso por México, a ella y a otros de sus compañeros el pueblo mexicano les ofreció comida, sin embargo, ella no estuvo contenta pues le dieron un plato de frijoles y de arroz, lo que criticó durante una entrevista que le hicieron a nivel nacional por televisión.

El video fue subido la noche de este sábado y aparece ella sola mientras toma una bebida, la cual se desconoce si es alcohólica o no, lo cierto es que se ve muy metida en la canción, la siente mucho y eso provoca que pareciera estar reflexiva, lo cual impactó más a sus seguidores.

Mirian Rodríguez, mejor conocida como Lady Frijoles, asusta en su supuesta cuenta de TikTok con un video en el que la letra dice qué quiere que hagan su familia y conocidos cuando llegue el momento de su muerte, ¿Acaso presiente su despedida? Parece que la famosa hondureña no quita el dedo el renglón y busca a toda costa la fama y vaya que lo logra, pues con este y otros materiales mantiene activa sus cuentas de las redes sociales.

¿QUÉ DICE LA CANCIÓN?

Y es que la melodía dice que espera que sus amigos le pongan música muy fuerte cuando pase por última vez, una canción al estilo banda que más que otra cosa es una despedida, cuando se realice su funeral para darle el último adiós, pero no a ella, obviamente sino por el tema de la agrupación.

Sin embargo, todo material que sube a las redes sociales es visto por sus seguidores que no dejan de alentarla con sus me gusta y comentarios no solo en Tiktok sino en Instagram y otras redes por medio de las cuales sube material que es motivo de controversia entre la gente. Archivado como: Lady Frijoles muerte