Lady Frijoles hizo polémica confesión en pleno programa

La famosa migrante hondureña no se guardó nada y destapó los secretos donde afirmó que dudaban de su sexualidad

Desde su regreso a tierra catrachas, Lady Frijoles está convertida en toda una celebridad, ya que la migrante hondureña está participando en un programa como conductora.

Pareciera que la vida le está sonriendo a Mirian Zelaya luego de su detención en Estados Unidos y su deportación hacia Honduras, su tierra natal.

Como parte del show en el que trabaja, Lady Frijoles se destapó y habló de algunos secretos de su infancia, en donde dudaban de su preferencia sexual.

En el programa ‘QHubo’, donde es presentadora la hondureña comenzaron a hablar de alguans profesiones y la forma en la que la sociedad las relaciona con la homosexualidad y otros temás tabúes.

Y aprovechando la plática, Lady Frijoles dijo: “A mí no me gustaba jugar con muñecas, a mí me gustaba jugar con la pelota”.

Y fue en ese momento cuando la famosa migrante destapó que dudaban de su orientación sexual: “A mi madre le decían: ‘yo creo que es varón'”.

Sin embargo, Mirian Zelaya dijo: “Miren, aquí estoy, tengo 3 hijos”, y hasta habló de su vestimenta que luce muy femenina.

Sin embargo, reviró: “A mí me gustaba jugar solo con varones, no me gustaba jugar con niñas, no me gustaban las muñecas”.

Posteriormente, Lady Frijoles mencionó algunos otros juegos que le gustaba practicar de niña, relacionados con los hombres, pero aseguró: “Todo eso me gustaba jugar a mí, pero yo soy una dama”.

Luego de su intervención, las demás conductoras del show continuaron hablando de los ‘estereotipos de género’.

