Aunque el parecido es impresionante, sí se nota que el cuerpo de la salvadoreña sobresale del de la hondureña, quien dicho sea de paso, también han demostrado a sus seguidores que le gusta posar con ropa atrevida y que no tiene empacho en presumir su figura de manera pública, pues ya es una celebridad en su país natal.

Al hacer una comparación entre ambas, se puede ver que sí existe una similitud, sobre todo en sus rostros, de allí que se les señale como parecidas, por lo que atribuyen algunas fotos a la salvadoreña y no a la hondureña que se hizo famosa por despreciar en público, una comida que le ofrecieron a su paso por México cuando se dirigía en la caravana migrante hacia Estados Unidos.

Tras aparecer un video en Tiktok, supuestamente de Mirian Rodríguez, mejor conocida como Lady Frijoles, usando un escote pronunciado y una minifalda que expuso todos sus atributos delanteros y traseros, surge la ‘verdad’ de ese material y es que a decir de varios usuarios, no es la hondureña sino una ‘doble’ que se parece mucho, una salvadoreña que ha sido identificada como Jessica Palacios.

Sin embargo, en ninguna de sus supuestas cuentas de Instagram y Tiktok aparece ese video en el cual se hace referencia, done sale con un escote pronunciado y una minifalda, ambas prendas parecieran que están a punto de reventar, lo que provocó la reacción inmediata de los internautas quienes aseguran que la que enseña casi todo en la salvadoreña. Archivado como: Lady Frijoles doble

Sin embargo, la supuesta doble tiene aún más seguidores que la hondureña, ya que actualmente tiene 358 mil seguidores en Instagram mientras que en Tiktok se observa más de medio millón con casi 4 millones de reacciones de me gusta, cifras impresionantes a las cuales no llega Mirian Rodríguez, quien apenas tiene 719 seguidores en Instagram. Archivado como: Lady Frijoles doble

Lo cierto es que en más de una ocasión Mirian Rodríguez ha salido mostrando tremendo piernón para deleite de sus seguidores, y aunque no sale tan atrevida como su supuesta doble, sí ‘prende’ a algunos de sus más fieles fans, quienes le aplauden prácticamente todo lo que hace, pues la consideran un símbolo en su país natal.

Aunque se trató de contactar a ambas por medio de sus supuestas cuentas oficiales, ninguna de las dos contestó, sin embargo, no se puede negar el impresionante parecido entre las dos, lo que ha causado sensación entre los internautas que no dejan de hacer comparaciones, aunque la que se lleva todos los reflectores es Jessica Palacios.

Otra de las diferencias entre Mirian Rodríguez y Jessica Palacios es que la salvadoreña tiene varios tatuajes en diferentes partes de su cuerpo, mientras la hondureña no, el cabello es prácticamente del mismo color y hasta el largo del mismo, así como sus facciones y detalles en el rostro, lo que hace que algunas personas se confundan.

Lady Frijoles doble: CAEN RENDIDOS A SUS PIES POR SUS ENCANTOS

Pero los ‘encantos’ de Jessica Palacios derritieron a más de uno: “Me gusta tu ropa me gusta que se vistan así las mujeres”, “Hermosa mamacita que hermosa eres Jessica”, “luces super bien, preciosa”, “wow estás súper bella y hermosa mami chula”, “obra de arte princesa linda”, fueron algunas de las palabras de los hombres que la siguen.

Pero luego uno de ellos sin ningún pudor le mandó el siguiente mensaje: “Jessicapalacios01 como me gustaría conocerte y decirte que me gustas muchísimo, espero ser correspondido chiquita preciosa y decirte también que me gustaría verte sin nada de ropa, amor de mi vida te amo muchísimo espero tu respuesta mi princesa hermosa”.