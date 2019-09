Página

Lady Frijoles finalmente fue deportada a Honduras

La hondureña pasó casi seis meses en una cárcel

A su regreso a su país, Lady Frijoles contó por primera vez toda su verdad

La duda de que si Lady Frijoles come o no come frijoles finalmente quedó despejada, luego de que Lady Frijoles deportada llegó a su natal Honduras.

Miriam Zelaya Gómez finalmente llegó a su país el viernes pasado, en un vuelo en el que llegó acompañada de otros hondureños deportados, luego de permanecer unos meses en asilo en EE.UU. y otros meses en la cárcel por un pleito en el que se vio involucrada.

Lady Frijoles contó en entrevista con Q’Hubo Tv por primera vez todo lo que hubo detrás del episodio que marcó su vida para siempre, cuando se hizo viralmente famosa gracias a que despreció los frijoles que le ofrecieron en un albergue en Tijuana, poco antes de cruzar la frontera rumbo a EE.UU.

Pero luego de contar su verdad, la inmigrante hondureña nunca imaginó que le darían ‘una sopa de su propia chocolate’, cuando los conductores del programa de televisión la hicieron comer frijoles para demostrarle a todo el mundo que sí le gustan.

“Ahí estamos viendo a Lady Frijoles comiendo frijoles, es un bombazo”, expresó el conductor del programa mientras la joven madre saboreaba el platillo acompañado de queso.

“Están muy ricos los frijoles, sí me gustan los frijoles, incluso ayer hice una sopa de frijoles”, confesó Miriam Zelaya Gómez.

Pero no es la única ‘humillación’ que ha sufrido la hondureña en estos meses, pues luego de comer frijoles recordó cómo fue humillada por la Migra cuando llegó a pedir que la dejaran pasar a EE.UU.

“Ellos me trataron muy feo”, reveló Miriam Yamileth mientras contenía las lágrimas, al recordar cómo los agentes de Migración de EE.UU. reconocieron que ella era Lady Frijoles y también comenzaron a burlarse.