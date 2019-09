Página

Lady Frijoles narró con lujo de detalles el pleito que la mandó a la cárcel

La hondureña terminó deportada por una discusión con su casera

Miriam Zelaya Gómez dice que su casera la acusó por celos de un hombre

Ahora que está deportada en su país, Lady Frijoles por fin pudo contar lo que pasó aquella noche del 26 de marzo pasado, cuando terminó en la cárcel gracias a un pleito que tuvo con su casera.

La mujer agredida, una hondureña de nombre Alba Escobar Andrade, contó en aquella ocasión que Miriam Zelaya Gómez, mejor conocida como Lady Frijoles, quiso atacarla con un cuchillo y terminó bañada en sangre por los golpes que tanto ella como su hermana, Mirna Zelaya Gómez, le dieron con el marco de una cama.

Pero ahora Lady Frijoles aclaró en entrevista con Q’ubo TV cómo ocurrieron los hechos y desmintió todo lo dicho por la mujer, que era amiga de su hermana Mirna y que fue la que cambió la vida de ambas para siempre.

“Me agredieron muy feo, es algo que no quisiera volver a vivir, me dieron con el marco de una cama, Miriam dijo que me daría con una silla, mientras me sostenía de los brazos y su hermana de los pelos. El cuchillo lo agarró Mirna”, contó Alba Escobar Andrade a las cámaras de Telemundo en aquel entonces.

Pero para Miriam Zelaya Gómez las cosas sucedieron de diferente manera. Todo comenzó, según contó, cuando ella y su hermana decidieron salirse de la casa de la mujer para rentar un departamento por aparte, ya que ella cobraba 225 dólares a cada una por mes y también al esposo de Mirna.

Al parecer eso y el hecho de que el jefe de Mirna despidiera del trabajo a Alba Escobar Andrade, hicieron que la mujer se pusiera furiosa y les lanzara una seria amenaza a las hermanas Zelaya.