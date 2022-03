¿YA SUPERÓ LA CRÍTICA?

Tras varios años de eso, parece ser que la hondureña no lo ha superado y en la supuesta cuenta personal, subió varios videos en los que se burla de la comida mexicana que despereció, pero con muy poco alcance ya que en tres videos similares con diferentes melodías, apenas si pasa las 170 reproducciones con un solo comentario.

El primer video en Tiktok trae el siguiente audio: “Como es eso que dicen que Lady Frijoles no come frijoles, miren aquí está… ay no estoy cociendo pollo, no lo miran, tostadas de pollo, no miran, están chocos”, lo que le hizo ganar 3 reacciones de me gusta y solo una comentario de quien parece ser su pareja sentimental quien solo colocó emojis de risa. Archivado como: Lady Frijoles burla mexicanos. Para ver el video haz click aquí.