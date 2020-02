La policía del Condado de Los Ángeles solicitó este viernes la ayuda del público para encontrar a un hombre hispano que supuestamente robó a al menos a 17 personas después de pedirles ayuda para mover muebles, y ha ofrecido una recompensa de 15 mil dólares a quien facilite información que conduzca a su arresto y posterior condena, reseñó Fox Los Ángeles.

Los detectives comenzaron a investigar la serie de robos ocurridos en mayo de 2018, sin embargo, se cree que el robo más reciente del hispano ocurrió el 8 de febrero en la cuadra 6800 de Firmament Avenue en Van Nuys, según el Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD por sus siglas en inglés).

El sospechoso, quien conducía un camión o SUV, supuestamente se acercó a los peatones y les pidió ayuda para mover unos muebles siguiendo el mismo patrón de robo, informó el LAPD.

Luego, una vez que una de las víctimas entró en su automóvil, supuestamente le robó todo el dinero en efectivo a punta de pistola.

El sospechoso, que probablemente tenga entre 40 y 55 años de edad, atacó principalmente a víctimas en las zonas Arleta, Pacoima y Panorama City, según indicó la policía.

El hombre fue descrito en un retrato hablado como hispano con cabello negro y ojos marrones, que mide de 5 pies y 5 pulgadas de alto a 5 pies y 9 pulgadas de alto, con un peso de entre 200 y 250 libras, informó la policía.

Investigators Friday are seeking the public's help to find a man who allegedly robbed at least 17 people after asking them for help moving furniture, and a $15,000 reward has been offered for information leading to his arrest and conviction.

https://t.co/gncCC99gxT

— FOX 11 Los Angeles (@FOXLA) February 28, 2020