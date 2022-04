La Voz Kids México: Estas fueron las sorpresas de su primera emisión

El primer aspirante al famoso reality show fue Carlos Paul, quien de acuerdo al portal de noticias Infobae, conquistó al público que se encontraba presente, además de que recibió una cantidad de piropos por parte de los coaches, quienes no dudaron en hacerlo parte de algún equipo.

La Voz Kids México: Los nuevos coaches de la nueva temporada de ‘La Voz Kids’ México, impactaron con sus looks y con sus participaciones en la primera emisión del programa. Paty Cantú, Mau y Ricky, María León y Joss Favela, serán los encargados de escoger las mejores voces para competir entre sí.

La Voz Kids México: Estos son los coaches que más apoyo han recibido

Pese a que el programa ha estado recibiendo buenos comentarios, también hay algunos que por medio del Instagram del reality no están convencidos del todo sobre los coaches, como este usuario que comentó: “No me gustan este tipo de programas, pero empecé a ver a María hablar con los morrillos, darles consejos, y me encantó; así que estoy listo para ver el programa hoy! PD. Lástima el par de sujetos que quieren llamar demasiado la atención”.

Muchas personas apoyan a artistas más que a otros, una de las artistas que más apoyo ha estado recibiendo por el público ha sido María León, después le sigue Paty Cantú, luego Mau y Ricky y por último Joss Favela. “Joss y Carlos son mis favoritos hombres hasta hora… ¡con todo!”. Archivado como: La Voz Kids México