De acuerdo con el Heraldo de México también participó en producciones como The Donna Reed Show, The Munsters, Moment to Moment, And now Miguel, Love on a Rooftop, ABC Stage 67, Good Times, Get Smart, Blondie, My Three Sons, The Tonight Show with Jay Leno y apenas el año pasado se le vio en el detrás de escenas de la Comic-Con de Albuquerque.

Anteriormente el periodista Phil Blauer confesó que fueron muy cercanos amigos durante 25 años y que se encontraba devastado por la noticia de su muerte. Dijo que lo acompaño durante los momentos difíciles de los últimos años, como su encarcelamiento y una batalla para dejar de consumir alcohol y drogas. Archivado como: Voz Charlie Brown suicida.