Ayer viernes muchos usuarios se alarmaron por el supuesto “escape” de la terrorífica muñeca Annabelle. Pero, ¿es cierto? Acá te contamos lo que ocurrió realmente.

Si te gusta el cine de terror seguramente habrás visto al menos una de las películas que conforman la saga de The Conjuring (El Conjuro), donde la muñeca diabólica Annabelle atemoriza incluso al más valiente. Por lo tanto, la ‘noticia’ de que había “escapado” del museo en el que se encuentra preocupó a muchos, especialmente al considerar que 2020 no ha sido el mejor año hasta ahora.

Pero si aún no lo sabes, Annabelle es una muñeca encantada, malvada, que luce como si fuese la versión femenina del temible Chucky.

Entonces, si te dicen que Annabelle “escapó” del Museo de Ocultismo de la familia Warren en Connecticut, donde permanece desde hace años, más de uno se lleva las manos a la cabeza.

Y es por eso que cuando los usuarios de Twitter se enteraron de que Annabelle había “escapado” del museo, muchos replicaron el mensaje y entraron en pánico.

Pero la verdad es que no hay nada de qué preocuparse, pues el mismo canal oficial de la familia Warren en YouTube ha desmentido el suceso.

La página For The Win, de USA Today, dijo que Annabelle ya ni siquiera vive en ese museo porque el lugar estado cerrado desde 2019. Entonces, técnicamente, no podría haber escapado de un sitio donde ya no se encuentra.

Sin embargo, otros medios, como King5, aportaron más información sobre el misterioso “escape” de Annabelle que sorprendió a muchos el viernes, y enfatizó que la muñeca está sana y salva en su casa.