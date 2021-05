Y es que todavía hay hispanos de la comunidad de Atlanta, Georgia que no están cien por ciento convencidos de ponerse la vacuna del COVID-19 debido a teorías no comprobadas por expertos, sino más bien por comentarios que escuchan de los demás.

Sobre la vacuna del COVID-19 la Dra. Chavez indicó que el hecho de que un ciudadano se ponga la vacuna no quiere decir que no le volverá a dar COVID si se la ha dado anteriormente. “La vacuna lo que va a prevenir es que si le da el COVID la reacción que usted tenga usted pueda combatir el virus”, agregó.

Mayoría de pacientes en el 2020 fueron hispanos

Angélica Brito dijo además que el año pasado la mayoría de los pacientes a los que se le brindó servicio de asistencia social fueron hispanos. ” En ese año tuvimos una cantidad enorme de pacientes de la comunidad hispana. Nuestros pacientes, la mayoría, eran de la comunidad hispana”, resaltó.

“¿Por qué? Porque también en ese entonces teníamos ese problema de los mitos de que si voy al hospital me van a inyectar el COVID, que si voy al hospital me van a matar, mejor no voy, etc., y la comunidad bajó la guardia y dejó de escuchar a la ciencia y lo sufrimos enormemente a todos los niveles y a todas las edades”, indicó Brito.