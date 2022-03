Una vez más, Pamela Silva está en el ojo del huracán al dar a conocer el rostro del padre de su hijo

Ella aclaró que no son pareja, pero ¿por qué lo ocultó en pleno divorcio de su ex marido?

Los periodistas de Chisme no Like dan a conocer ‘secreto turbio’ del padre del hijo de Pamela Silva Pamela Silva y su hijo Ford, están de nueva cuenta en el ojo del huracán. A unos días de que la presentadora de Primer Impacto revelara el rostro del papá de su bebé, que escondió por mucho tiempo, ahora, en el show de entretenimiento ‘Chisme no Like’ se expone de dónde salió el misterioso hombre y a qué se dedicaba, así como la forma en que intentó amedrentar a los titulares del programa. Cuando Pamela Silva se divorciaba de su ex marido de años, el empresario César Conde, se dijo que habría sido por una presunta infidelidad por parte de ella, pues estaba embarazada y aún así se dio la separación, por lo que se especuló que el papá del hijo de la presentadora no era su entonces esposo, sino otro misterioso hombre que por meses ‘ocultó’ su presencia en tanto pasaba el escándalo. ¿Qué hay detrás del padre del hijo de Pamela Silva? Ahora, justo cuando la presentadora de Primer Impacto decidió hacer público el rostro del papá de su hijo en unas fotos para la revista ‘People en español’, aclarando que no son pareja, situación que provocó más curiosidad entorno a la situación, en ‘Chisme no Like’, se revela un ‘secreto turbio’ del hombre. Los periodistas Javier Ceriani y Elisa Beristain habrían dado la información del hombre canadiense que procreó al pequeño Ford con la bella Pamela Silva, de origen peruano, desde marzo de 2020, y en ese entonces aseguraron que supuestamente vivían juntos, y la conductora estaba a la espera de su divorcio con César Conde, importante empresario de televisión.

¿Negaron al padre del hijo de Pamela Silva? Y es que aparentemente, se barajaron muchos nombres de posibles hombres padres del hijo de Pamela Silva, sin embargo, se tenía claro que el apellido era Siberry, pero ¿por qué la conductora ‘negaba’ al papá del pequeño? Según lo comentó Elisa Beristain, habría secretos turbios detrás del canadiense: “Se manejaba lo de las películas esas (que supuestamente hacía películas XXX), o que él estaba casado, por qué nos mandó una carta diciendo que no estaba seguro, así dice la carta…”, dijo la periodista y después poniendo la misiva enviada al show por parte de la defensa legal del padre del hijo de Pamela Silva, en donde dejaba claro que no estaba seguro si él era el progenitor.

El padre del hijo de la presentadora no estaba seguro de si él era el papá del bebé Mediante una carta enviada a ‘Chisme no Like’, se lee: “Sus acciones y declaraciones espurias sobre el Sr. Siberry no sólo son calumniosas, sino también constituyen una violación del derecho a la privacidad del Sr. Siberry. No hay absolutamente ninguna prueba de que el Sr. Siberry sea el padre del hijo por nacer de la Sra. Conde”, reza un extracto de la misma. Pero también alegan con posibles consecuencias legales si continuaban asegurando que él era el padre del hijo de Pamela Silva: “Su ‘información’ irresponsable afirmando que de hecho, es perjudicial para el Sr. Siberry, quien goza de una excelente reputación y respeto entre sus colegas, socios comerciales y la comunidad en general”, se puede leer dejando claro que en ese entonces no estaba completamente certero de ser papá de Ford.

El padre del hijo de Pamela Silva ¿amenazó con demandar? Y es que, ante la molestia del canadiense por lo que se decía en este entonces, 2020, sobre su paternidad del bebé Ford, de Pamela Silva, trató de amedrentar a Chisme no Like con acción judicial, aunque su carta aseguraba que no era su intención, pero se mencionan esas palabras en la misiva: “El Sr. Siberry me ha pedido que escriba esta carta como su único intento de resolver sin recurrir a una acción judicial. Como tal, a través de esta correspondencia le exigimos que cese y desista de usar el nombre y la imagen del Sr. Siberry en CNL o cualquier otro blog que pueda publicar en plataforma de redes sociales, incluidos Facebook, Instagram y YouTube y hacer declaraciones falsas sobre el Sr. Siberry. Además, exigimos de inmediato que elimine la transmisión del episodio de CNL del 26 de marzo del 2020, que ya se publicó en Facebook ya que muestra claramente con el rostro del Sr. Siberry sin su permiso expreso”, se lee.

Estallan contra Pamela Silva y exigen que les paguen lo perdido Con mucha molestia, Javier Ceriani y Elisa Beristain de Chisme no Like, pidieron a Pamela Silva que les pagara todo el dinero perdido por las fotografías publicadas y los videos que tuvieron que borrar, ante una amenaza de derechos de autor y demanda por parte de ella y el padre de su hijo, en aquél entonces, cuando ahora claro está que todo fue cierto. “Vergüenza te debería de dar teniendo un programa y que es amarillista, lectora de noticias, pero nos haces esto cuando eres una periodista ¿cómo censuras? ¿y qué haces? ¿por qué los hombres te niegan la criatura? ¿Cuál era el misterio de que este señor no quería, todavía lo estabas convenciendo o por qué este señor mintió y mandado por ti para bajar el material?”, explotó Elisa Beristain.

El ex marido de Pamela Silva ¿se protege de ella? Por si fuera poco, en el show de entretenimiento, se puede ver un ‘decreto adoptado convenido de estipulación de no paternidad de César Conde al hijo por nacer de Pamela Silva Conde’, donde claramente el ex esposo de la presentadora, se protege para que no le adjudiquen al bebé de la conductora de Primer Impacto. Lo anterior quiere decir que probablemente, el motivo de la separación de la pareja fue una supuesta infidelidad, pues Pamela Silva estaba casada con César Conde, pero el bebé no era de su esposo, de ahí el escándalo que se desató hace dos años y que ella no diera la noticia de que estaba esperando.

¿Hacen quedar mal a la presentadora de Primer Impacto? Los comentarios sobre el escandaloso tema no se hicieron esperar y la gente opinó: “Que bueno que desenmascararon a la tal Pamela Silva, se las da de muy pura y correcta, que vergüenza el día que su hijo crezca y se llegue a enterar, de que nadie quería la paternidad, del pobre niño Ford”, “La presentadora de noticias Pamela Silva quien la viera con esa carita que no rompe un plato, como se atreve a amenazar con demandar a CNL al final todo lo que ustedes dijeron salió verdad”. “Eso pasa cuando las cosas se hacen mal desde el principio”, “Los amenazan por robar exclusivas, No por otra cosa #pamela y su marido ridículos”, “Ella tiene un trabajo equivocado para que no se metan con ella tiene que ser más transparente con su vida”, “Por algo César Conde no le dio un hijo, por algo será”, “No que ella está orgullosa de ser mamá pues que no le dé vergüenza ni ande jodiendo porque la gente comente que ella misma fue que provocó eso con tanto misterio”, se puede leer en los comentarios. AQUÍ PUEDES VER EL VIDEO DE CHISME NO LIKE SOBRE EL PAPÁ DEL HIJO DE PAMELA SILVA (A partir del minuto 1:17:00). Algunas imágenes de esta nota provienen del siguiente video.