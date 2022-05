La verdad del por qué Raúl González no asistió a la boda de Francisca

Éste es el motivo por el cual Raúl no fue a la boda de Francisca

¿Hubo una pelea entre ambos?, ¿Por qué fueron todos menos el?

El presentador venezolano tenía otros planes en mente…

Raúl González boda de Francisca: El presentador originario de Venezuela se perdió uno de los días mas importantes de la vida de su gran amiga Francisca, evento en el cual estuvieron presentes sus compañeros de Despierta América, pero se resintió la ausencia de Raúl González. Mucha gente se preguntó por qué motivo no asistió.

Esto desató dudas, pues los internautas comenzaron a decir que posiblemente se habían peleado, y crear todo tipo de suposiciones. Pero finalmente el presentador de Despierta América, aclaró el motivo por el que no asistió a la ‘boda del año’, esperando que todos los rumores terminen.

Todos los compañeros de Raúl asistieron, menos el

La unión entre Francisca y su cónyuge Francesco Zampogna pasó hace 5 días, y fue una de las bodas más de fantasía y hermosas. Los invitados, la decoración, la música, y todos los momentos increíbles que se vivieron en la tan esperada boda, siguen estando en boca de todo mundo.

Y es que Raúl González dio motivo por el cual no asistió a la tan esperada boda, pues el venezolano se quedó en Miami, pero no por los motivos que muchos estaban especulando, si no que por algo mucho más personal. Alan Tacher, Karla Martínez y Satcha Pretto, partieron hacia Republica Dominicana, mientras que Raúl, se quedó en Miami. Archivado como: Raúl González boda de Francisca