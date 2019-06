View this post on Instagram

#VibraOContinente com o resultado entre 🇧🇷 e 🇧🇴. O Canarinho fez 3⃣ gols durante a 1° rodada da #CopaAmerica. Mais estatísticas em nosso App. . #VibraElContinente con el resultado entre 🇧🇷 y 🇧🇴. La Canarinha ganó con 3⃣ goles durante la 1ra. fecha de la #CopaAmérica. Más estadísticas en nuestra App. . #RockingTheContinent with the score between 🇧🇷 and 🇧🇴. La Canarinha won with 3 goals during the 1st match of the #CopaAmerica. More statistics in the official App.