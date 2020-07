‘La Veneno’ Sandoval vuelve a hacer de las suyas

La conductora venezolana le hace la barba a productora de Despierta América, Luzma Doria

A través de sus historias de Instagram, le manda mensajes

Y vuelve a hacer de las suyas. Después de que se diera a conocer de manera oficial que ‘La Veneno’ Sandoval quedaba fuera del programa Suelta la sopa de Telemundo, ahora la conductora venezolana le hace la barba a productora de Despierta América, Luzma Doria.

Luego de que mandara indirectas a través de su cuenta oficial de Instagram de que no necesita a Suelta la sopa ni a Telemundo, además de asegurar que los viajes de placer que ha hecho con su familia a diferentes partes del mundo han sido pagados por sus empresas, ahora ‘La Veneno’ Sandoval utilizó sus historias de Instagram para hacerle la barba a la productora Luzma Doria. ¿Será para que la llamen de Despierta América?

En una de estas historias, la conductora venezolana escribió: “Exacto, los momentos incómodos pueden dar paso a los momentos estelares como dice la gran @luzmadoria”.

Pero eso no sería todo, ya que de inmediato, ‘La Veneno’ Sandoval, que en su programa, El Trasnocho con Caro, le pidió paciencia a sus seguidores para dar su versión de su salida de Suelta la sopa, le mandó otro guiño a Luzma Doria, productora de Despierta América.

“Vale la pena todo lo que tú haces para llegar a tu momento estelar… eso lo leí en #tumomentoestelar por Luzma Doria”.

“Tu momento estelar” es un libro escrito por Luzma Doria que se publicó el 29 de noviembre de 2018 y que presenta la siguiente premisa: “Tú también puedes vivir ese instante mágico en que cambiará tu destino y la vida te responderá cuál es tu por qué”, algo que coincide con el momento actual que vive ‘La Veneno’ Sandoval.

También, en la cuenta oficial de Instagram de Luzma Doria, se puede ver otro ejemplo de “la interacción” de ‘La Veneno’ con la productora de Despierta América.

En una publicación que realizó Luzma recientemente, la conductora venezolana no dudó en hacerse presente luego del siguiente mensaje:

“Las cifras de este verano: 2 arrugas nuevas en la frente. Unas 7 libras más de lado (se lo susurraron unos jeans a mis caderas, no me he pesado). Y 0 maquillaje. También, han aumentado la fe y la resiliencia (a veces me parece más dificil de pronunciar que de practicar). He tomado 3 cursos online, aprendí a hacer albóndigas y a conectarme a zoom, skype y a webex. ¿Cómo van sus cifras? ¿Qué han aprendido o tienen nuevo en este verano inolvidable? Compartamos anécdotas”.

De inmediato, ‘La Veneno’ Sandoval posteó: “Tú no necesitas más que tu fabulosa personalidad”, lo que deja varias preguntas en el aire, pero la principal sería: ¿’La Veneno’ Sandoval quiere formar parte del programa Despierta América y por eso se dirige a la productora Luzma Doria? Solo el tiempo lo dirá.