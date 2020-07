‘La Veneno’ Sandoval sigue dándo de qué hablar

En una serie de fotografías, la conductora da a entender que se arrepiente que el productor de Suelta la sopa, Carlos Mesber, haya sido el padrino de su hija, Amalia Victoria

A varias personas les dice que ellos debieron haber sido el padrino de su hija

Y sigue dando de qué hablar. En una serie de fotografías en las redes sociales, ‘La Veneno’ Sandoval da a entender que se arrepiente que el productor de Suelta la sopa, Carlos Mesber, haya sido el padrino de Amalia Victoria, pues a varias personas les dice que ellos debieron haber sido el padrino de su hija.

Con más de 100 likes hasta el momento, esta publicación está disponible en la cuenta de Instagram de Chica picosa, que retomó una serie de imágenes de las historias de Instagram de la conductora que llama la atención por lo que ‘La Veneno’ Sandoval confiesa en varias de ellas.

En esta imagen, dividida en cuatro partes, la conductora dice:

“Y está escrito que quien trabaja con pasión y dedicación recibe sus resultados… seguiremos sumando millas de amor”, “Tu mi @victor_rocco debiste ser el padrino de mi hija… eres un ser de luz honesto”, “Tu @giogio03 deberías ser el padrino de cualquiera de mis hijas… eres un hombre genuino sin caretas”, “Tu @nicolasfelizola amigo de años y de esos venezolanos dignos de admirar de verdad porque eres real… también debiste ser padrino de @mipedacitodeluz”, ¿Indirecta a Carlos Merber, productor de Suelta la sopa, quien es el padrino de la hija de ‘La Veneno’ Sandoval, Amalia Victoria?

Pero eso no sería todo, ya que la conductora compartió más imágenes, en una de ellas con las siguientes confesiones, aclaraciones e ¿indirectas?: “Ya desde antes he sido tratada como reina por todos los que entraron en mi corazón”, “Y ojo, no tengo enemigos… tengo maestros que me van enseñando el camino de la vida”, “Este día empezó mi carrera televisiva en USA… el día que salí del casting para ‘La Tijera'”, “Por acá la única puerta que está cerrada es la de casa para que nadie entre o salga para o contagiarnos… y si nos contagiamos, no será una estadística de gente irresponsable y poco empática”.

Cuando parecía que las cosas se calmarían un poco, no fue así: “Ajá (sic) viaje pagado por mi empresa y solo por mi empresa… no se dejen engañar que hasta el make up me lo pagaba yo”.

Un poco más tranquila, ‘La Veneno’ Sandoval compartió: “Ya desde antes mi nombre implicaba portadas @gentelatinarevista”, “Hombre de gran corazón, lo ha vivido todo @raultvgonzalez”.

Pero no, las indirectas siguieron: “Todos quería estar, se sacaban la foto y esperaban que les subieran los seguidores por mí… ¿quién usaba a quién?”, “Los viajes volverán cuando la pandemia del Covid se marche… pero en mi maleta no habrá cargas ni falsedades más nunca”.