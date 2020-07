Mamá de ‘La Veneno’ Sandoval le avienta pedrada a Suelta la Sopa

Amalia Guzmán de Sandoval comparte video donde saca la basura justo a la hora en que empieza el programa

También, en otro video, confirma que fue diagnosticada con Parkinson

Y sigue el escándalo. La mamá de ‘La Veneno’ Sandoval, Amalia Guzmán de Sandoval, le avienta pedrada a Suelta la sopa en video donde saca la basura justo a la hora en que empieza el programa; además, en otro video, confirma que fue diagnosticada con Parkinson.

El periodista argentino Javier Ceriani, en su cuenta oficial de Instagram, reposteó el video donde se puede ver a la mamá de ‘La Veneno’ Sandoval sacando la basura.

“La respuesta de Carolina Sandoval a la hora que comenzaba @sueltalasopatv 3 pm fue: “La Basura”, ¿qué quiso decir y a quién? No para de atacar a sus exjefes y excompañeros… ¿qué hay detrás de esta bronca? #telemundo #carolinasandoval”, escribió Javier Ceriani.

En poco menos de medio minuto, Amalia Guzmán de Sandoval expresó: “Hola, mi gente, ¿cómo está? Aquí, ¿no me están viendo? Con mis lentes, mi sombrero, mis guantes, a botar la basura, porque les voy a decir algo: no me gusta que ningún miembro de la familia venga a botar la basura, si no yo, así es que ya me están viendo, ¿verdad? Ahí voy, a meterlo”.

En ese momento, se observa a la mamá de ‘La Veneno’ Sandoval meter una bolsa de basura a un bote, para después decir “bien chevere”, tararear una canción y despedirse de sus seguidores.

Usuarios de la cuenta de Instagram del periodista argentino no tardaron mucho en compartir sus puntos de vista, uno de ellos, la cuenta @ladonadelchisme: “Es obvio que está más que ardida, en esos momentos es que se conoce a la gente!!! Lo mismo con los matrimonios. Hay un dicho que dice: ‘¿Quieres saber con quién te casaste? Divórciate y verás’. Así esta tipa!!! Ahora es cuando @telemundo sabrá a quién tenían de empleada”.

“Y la mamá ni por la enfermedad deja de ser la cachifa (sic) de la hija”, “Con todo respeto, pero la doña a su edad ya no está para hacer esas ridiculeces, la verdad se ve mal al igual que su hija”, “En esa salidita que da la doña se puede contagiar del virus, ¿no que la cuida mucho la venenosa? Puro show”, “Está sangrando por la herida la pobre, se nota a leguas que está mortificada”, “Quiere justificar porque tiene a la pobre de la mamá de chacha, el video da a entender que lo hace por su propia voluntad”, expresaron más internautas después de ver este video de la mamá de ‘La Veneno’ Sandoval.

Para finalizar, una usuaria les mandó una sugerencia a los excompañeros de ‘La Veneno’ Sandoval: “El programa (Suelta la sopa) y los conductores lo único que deben de hacer es ignorar a esta mujer, no gasten tiempo con gente como esa”.

