La Veneno Sandoval ataca de nuevo

La conductora venezolana hace denuncia pública por redes sociales

“No me han entregado como 5 mil dólares en maquillaje”, aseguró

Sigue en boca de todos. La Veneno Sandoval, quien formara parte de Suelta la sopa, a través de su programa El desayuno con Caro, no se quedó callada y hace denuncia pública sorprendiendo a todos.

En la cuenta de Instagram de Escándalo se comparte un fragmento de este programa en el que La Veneno Sandoval, tras su salida de Suelta la sopa de Telemundo, ha dado mucho de qué hablar, y en esta ocasión, no fue diferente.

Sin esperar mucho, La Veneno Sandoval afirmó que quiere hacer una denuncia pública delante de su hija, Amalia Victoria, quien la acompaña en este momento y a quien le quitaron su seguro de salud.

“Hoy 6 de agosto, estoy haciendo una denuncia, a las 10 y 20 de la mañana, este video no lo voy a borrar, porque este es el día que todavía no me han entregado como 5 mil dólares en maquillaje”, expresó la conductora venezolana, quien no dudó en señalar a los ‘culpables‘.

“Y esto es la productora que maneja el show en donde yo estaba (refiriéndose a High Hill Entertainment). A estas alturas, ya les mandé todo lo que ellos me pidieron en el papel que me mandaron, creo que por Uber, para que sepan, en donde me decían que tenía que entregar luces, como las que yo tengo, esas luces son bien caras, son mías, y las otras no llegaban ni a 200 dólares”.

Sin perder su buen humor, la conductora venezolana contó que le envió a la productora de Suelta la sopa, que también era su agencia de talentos, la ropa que tenía de ellos, pero a ella no le han mandado la ropa que tenía en el canal y que era de su propiedad.

Sigue leyendo, aún falta mucho más de La Veneno…

PARA VER EL VIDEO HAGA CLICK AQUÍ