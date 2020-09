La Veneno Sandoval deja con el ojo cuadrado a sus seguidores

Casi se le salen las bubis a la exconductora de Suelta la sopa

Carolina lució un ajustado bikini para apretar sus carnes

¡De escándalo! En una transmisión más de su programa El Trasnocho con Caro, casi se le salen las bubis a La Veneno Sandoval, exconductora de Suelta la sopa, por el ajustado bikini que se puso para apretar sus carnes.

Fue el periodista argentino Javier Ceriani, a través de sus redes sociales, que compartió el video en el que sus seguidores, más que poner atención al mensaje de La Veneno Sandoval, estuvieron más atentos viéndola en bikini, pues daba la impresión que en cualquier momento se le podían salir las bubis.

“La Pastora Carolina te aconseja”, posteó Javier Ceriani luego de escuchar el mensaje que compartió la exconductora de Suelta la sopa:

“Bienvenidos al Trasnocho con Caro, volví a sacar los trajes de baño, yo si los volví a sacar, y tú sabes por qué, porque recibí un e-mail de una muchacha que me dio dolor en el alma que me estuviera diciendo una vaina (cosa) así”.

Nadie imaginaba lo que La Veneno Sandoval, quien distraía a todos con su ajustado bikini por el que estuvieron a punto de salirse sus bubis, diría a continuación:

“Señores y señoras, hoy el tema es otra vez: ¿ser gorda es dejar de ser sexy?, ¿tener unas libras de más te impide ponerte un traje de baño? Pues no”.

“Si hoy eres esa persona que me escribió, y me dijo: ‘ayúdame, ¿qué hago?’, aquí estoy para ti. Con este traje de baño estoy segura, escúchalo bien, que ya están todas las detractoras de esta servidora anotando ‘mira como está otra vez en traje de baño, que se le está saliendo esto, que se le está saliendo lo otro’, no me importa”.

La exconductora de Suelta la sopa, quien ha estado muy activa en sus redes sociales tras su despido de Telemundo, no se imaginaría la lluvia de críticas que recibiría de parte de los usuarios.

