Myrka Dellanos ¿se quedará sin trabajo?

La presentadora de Mesa Caliente sería sustituida con Mayeli Alonso

Exhiben comportamientos malos de la ex de Luis Miguel

Myrka Dellanos lleva varios meses al frente de ‘La Mesa Caliente’ y podría salir del cuadro de conductoras por sus actitudes que fueron exhibidas por el show de ‘Chisme No Like’ quienes no dijeron nada bueno de la ex de Luis Miguel que aparentemente sería sustituida por Mayeli Alonso, ¿qué fue lo que sucedió?

“Tras el bajo rating de #LaMesaCaliente en la televisora, ejecutivos han considerando hacer un cambio en el elenco y quien podría ser exiliada es a la mismísima ex de #LuisMiguel”, es lo que comenzó asegurando el equipo de Chisme no Like en la descripción del video que publicaron en su cuenta oficial de Instagram.

Myrka Dellanos saldría de La Mesa Caliente

“Y es que la producción no cree que #MyrkaDellanos sea una buena imagen para #Telemundo, pues promueve el uso de armas en sus redes sociales y con el reciente atentado en #Texas no es nada favorecedor”, continúan asegurando en el programa de Chisme no Like, ante la posibilidad de que Mayeli Alonso la sustituya.

“Por otra parte personal y maquillistas han denunciado que la presentadora es una grosera por lo que es difícil trabajar con ella, situación que la llevaría a salir del programa y en su lugar podría quedar la ex de #LupilloRivera, #MayeliAlonso, pues su polémica participación en #LaCasaDeLosFamosos les trajo alto rating”, finaliza la descripción.