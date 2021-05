Bruselas, 11 may (EFE).- La Unión Europea (UE) ha ampliado su batalla legal contra la farmacéutica anglosueca AstraZeneca, a la que, además de reclamar ante la justicia belga las dosis de su vacuna contra la covid-19 que no ha entregado, ahora también le exige una indemnización económica en concepto de daños y perjuicios. Así se lo trasladó la defensa de la Comisión Europea y los Estados miembros de la UE al Tribunal francófono de primera instancia de Bruselas en una vista pública celebrada este martes, en la que el letrado Rafaël Jafferali solicitó de manera “provisional” un euro como indemnización, una cantidad que se precisará más adelante en la causa.

En conversación con la prensa tras la vista, el letrado no quiso precisar a cuánto ascenderá la “estimación” final del perjuicio presuntamente causado por la compañía. En una rueda de prensa posterior, el portavoz de Salud de la Comisión Europea, Stefan De Keersmaecker, aseguró que “el objetivo no es obtener dinero sino obtener las dosis” y que en caso de que la compañía no las entregue, se vea obligada a pagar una multa.