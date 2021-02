“No comía nada de carne, nada de pollo”

“Me acuerdo cuando yo estaba embarazada de mi hija (Jenni Rivera), no comía nada de carne, nada de pollo. Por ejemplo, si hacía caldito de pollo, me comía nada más el caldo y la carne no. Entonces, si comía carne o cocido, me comía las puras verduras, el puro caldito”, expresó la señora Rosa.

Por si fuera poco, la mamá de la cantante reveló que durante su embarazo de Jenni no comió carne, ni pescado, ni pollo, solamente verduras, frijoles, huevos y papas.

Del motivo por el que decidió compartir su receta de caldo de pollo, dijo que fue porque una muchacha, que está embarazada, se lo pidió, pero fue inevitable que recordara más anécdotas.

Para seguir con esta receta, la señora Rosa esperó a que el pollo hierva para poder espumarlo.