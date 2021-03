La Señora Rosa Rivera contó su experiencia del día en que la detuvieron en la frontera

La mamá de Jenni Rivera comparte su historia con sus seguidores

Sorprendió a la gente con la razón por la que fue detenida en la frontera A través de su canal de Facebook, la mamá de Jenni Rivera, la señora Rosa Rivera contó su experiencia cuando fue detenida en la frontera por la razón menos pensada, además de que a la par estaba luchando contra una enfermedad que le mermaba la salud, según expresó. La Señora Rosa Rivera tiene una página de Facebook en la que comparte recetas de cocina paso a paso y en esta ocasión mientras preparaba un platillo, se atrevió a decir que en una ocasión fue detenida en la frontera por intentar cruzar de territorio mexicano con unos chiles… La mamá de Jenni Rivera compartió su experiencia al ser detenida en la frontera “Me detuvieron en la frontera”, es el título del video que la mamá de Jenni Rivera compartió en su Facebook narrando su experiencia. “Regularmente cuando voy a #Tijuana compro allá lo que me hace falta y que nomás puedo encontrar de aquél lado. Esto fue lo que me pasó una vez que crucé”, describió la señora Rosa Rivera. Mientras estaba cortando los ingredientes para su receta, la señora Rosa Rivera no dudó en contarle a sus seguidores que a ella también le ha tocado ser detenida en la frontera como le sucede a muchos inmigrantes o personas que naturalmente cruzan a territorio mexicano.

La mamá de Jenni Rivera expresó que la detención que tuvo en la frontera fue por comida La señora Rosa Rivera comenzó narrando: “En días de Navidad nos pararon, estaban parando a mucha gente porque traen mucha mercancía… Este lo traje de Tijuana, miren cómo se desbarata”, refiriéndose a la carne que estaba utilizando para preparar el platillo de cocina. “Si me llevan a Tijuana, pues compro lo que aquí no hay, como este que sí hay creo, el pescado ahumado, pero no es así de amable (manejable) pero hay muchas cosas que traigo como por ejemplo harina, harina de maíz y manteca de esa vegetal, porque aquí sí hay pero no es igual”, dijo la Señora Rosa Rivera, pero sin imaginar que la detendrían…

Mientras cocinaba, la mamá de Jenni Rivera compartió lo que sucedió Y fue enfática en decir que estaban vigilando mucho en la frontera a la gente en ese tiempo: “Nos pararon, estaban parando a mucha gente porque se traen mucha mercancía y no estaban dejando pasar ni tomates, ni chiles ni nada de carnes, ni carne de puerco ni de chorizo y nos agarraron…”, contó. ¿Pero qué fue lo que le ‘cacharon’ a la mamá de Jenni Rivera? Ella misma lo contó sin pudor: “A mi me agarraron con unos chiles verdes que traía, así de grande la bolsa porque sabía que allá estaban buenos y también traje menudo y el menudo no me lo quitaron porque es de res”, dijo mientras cortaba el pescado. Aquí puedes ver el video de la señora Rosa

Los chiles no fue lo único que le quitaron a la mamá de Jenni Rivera en la frontera La pandemia fue lo que provocó que la mamá de Jenni Rivera fuera a buscar comida a Tijuana en México y regresando fue cuando en plena frontera le confiscaron ciertos productos: “Uno quiere traerse pero no que porque la pandemia que había no se qué bichos en la verdura o la fruta pero yo de todos modos nunca traigo fruta de allá”. “Ni carne de puerco traigo de allá porque no dejan, pero lo bueno es que no te multan pero ya sabiendo creo que te multan con un aguacate 500 dólares no sé cuanto, con un aguacate con un mango, venían unas chinitas y traían unos cocos y también las agarraron porque tiene que ser abierto o que esté pelado pero aprende uno a no traerse…”, finalizó la mamá de Jenni Rivera.

La gente se ‘identificó’ con la experiencia de la señora Rosa Rivera en la frontera Los comentarios del video para la señora Rosa Rivera no se hicieron esperar: “me encantan sus platicas tan amenas, dios la bendiga”, “Me gusta como platica”, “le quiero pedir que por favor no vaya a cambiar la manera como cocina y explica las cosas a su manera, así me gusta como es y habla ,para mi es usted un brillante en bruto”, “Yo siempre traigo un costal nunca me han dicho nada, hasta en el camión, gracias a Dios”. Y otros continuaron opinando: “Nunca han dejado entrar frutas, no verduras, no puerco”, “es correcto, en las rectificaciones que tiene migración nada de fruta y es interminable la lista de no pasar cosas, nomas que uno es aventado y así traemos”, “Yo se una vez mi marido traía unos mangos ya mero no nos Dan ticket”, escribieron los fans de la mamá de Jenni Rivera.

La mamá de Jenni Rivera estuvo batallando con su salud antes de ser detenida en la frontera Hace algunos meses, a finales del año pasado, la señora Rosa Rivera, mamá de Jenni Rivera compartió una fotografía en donde contó que tuvo un tumor en el riñón, pero que afortunadamente ya se encontraba en mejores condiciones y que si todo marchaba a la perfección no iba a necesitar una operación. En la imagen, la mamá de Jenni Rivera aparecía con una gran sonrisa, mientras que la doctora se encargaba, al parecer, de inyectarla. Ella confirmaba que había quitado ya un tumor que había tenido en el riñón hace tiempo atrás: “Ahorita estoy en un tratamiento de piedras de vesícula y así como hace meses me quitaron un tumor del riñón, tengo la fe de que primero Dios y después las células no voy a necesitar operación. La doctora Silvia Mayorquin, gracias”.

La mamá de Jenni Rivera también contaba cuando estuvo enferma de cáncer En una publicación que está disponible en la cuenta oficial de Instagram del programa Despierta América, y que hasta en ese momento tenía más de 140 mil reproducciones, se podía ver lo siguiente: “Rosa Rivera habla por primera vez del cáncer que sufrió luego de la muerte de Jenni”, confesó. Se trata de un documental en el que la mamá de Jenni Rivera habla por primera vez sobre el cáncer de seno que la afligió luego de la muerte de la cantante, y que, afortunadamente, ya superó, como el tumor que tenía en el riñón también. “Me diagnosticaron con cáncer en segundo grado”, dijo la señora Rosa Rivera.

La mamá de Jenni Rivera también gusta de cruzar la frontera para hacer labores altruistas en albergues Hace unas semanas, de acuerdo con un video compartido en su cuenta oficial de Instagram, la señora Rosa sorprendió a sus más de 300 mil seguidores al aparecer en las calles de la ciudad de Tijuana regalando dinero a parte de la población más necesitada. En dicho video, la mamá de Jenni Rivera aparecía con doble cubre bocas, mientras que estaba acompañada de otra mujer, quien esperaba el dinero que la señora Rosa le iba a regalar. “Esto es para Lucina, me lo dio Lety Trejo y Nohemí me dieron este dinero, y yo se lo entrego a usted porque Lucina está por allá encerrada en su casa y mejor para que usted se lo entregue”, se le podía escuchar decir.

Jenni Rivera hacía labores altruistas que su mamá no dudó en continuar Ante las labores altruistas de la mamá de Jenni Rivera, de inmediato diversos comentarios comenzaron a llegar al video de la señora Rosa, donde se graba mientras regalaba dinero en un Tijuana, en donde seguidores no parecen haber tomado estas acciones muy bien: “Señora Rosa, recuerde que la mano derecha no debe de saber lo que hace la izquierda, las donaciones y ayudas se hacen en silencio, solo usted y Dios”. “Más que ayuda eso parece publicidad y de muy mal gusto, solo para exhibirlo en redes sociales”, “Tienen que leer el post de la señora Rosa, lo hace para que la gente que le da el dinero y cosas vea que ella lo entregó”, “Lo que da la mano derecha no tiene porque saberlo la izquierda, usted no lo hace con el corazón, sino para presumir”, “Dele más dinero, no sea coda”, expresaron otras personas.