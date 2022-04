“Ay ¿quién es ese Bad Bunny? Ay tan horrible que cantan y luego que me mandan mis hijas que vaya por los boletos, ni les voy a contar cuanto me costaron”, comenzó argumentado la señora Rosa compartiendo lo que una mamá había compartido con ella al momento en que el reggaetonero hizo presencia en México para ofrecer un concierto. Archivado como: Señora Rosa crítica cantante.

Mediante su cuenta de Instagram , la madre de Jenni Rivera decidió compartir un video en el que expresa su opinión sobre Bad Bunny luego de que lo escuchó cantar, tan natural y sin filtros la señora Rosa Saavedra habló sobre el reggaetonero y el como ella percibe que interpreta casa una de sus canciones y argumentando que no entiende el por qué a muchas personas les gusta como interpreta.

Señora Rosa crítica cantante. Las redes sociales cuentan con infinidades de cosas que dan de que hablar y no se diga cuando se trata de una de las familias más polémicas dentro del mundo del espectáculo , Los Rivera. Desde que iniciaron las fuertes problemáticas entre la familia Rivera a partir del fallecimiento de La Diva de la banda , la dinastía se ha visto envuelta en muchas polémicas, ahora de nueva cuenta la madre de La Gran Señora ha causado controversia dentro de las mismas.

“No canta, platica”, la madre de Jenni Rivera reacciona a las canciones del reggaetonero

Posteriormente compartió que quien habló con ella le comentó que tuvo que comprar tres boletos para cada una de sus hijas pero jamás quiso revelar cuanto fue el costo de los mismos, “Ni le voy a decir cuanto me costaron pero esas niñas, dice, se fueron las tres a verlo”, expresó la matriarca de los Rivera mediante un video que posteo en su cuenta de Instagram.

Luego de eso fue la misma madre de Jenni Rivera quien comenzó a criticar a Bad Bunny asegurando que su manera de cantar es pésima, “Y no canta bonito no canta bien el chaval pero a la juventud le gusta, entonces ese no canta, plática”, fueron las palabras que doña Rosa Saavedra expresó mediante uno de sus videos compartidos a través de su cuenta de Instagram. Archivado como: Señora Rosa crítica cantante.