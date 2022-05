Debanhi Escobar desapareció el pasado 9 de abril después de acudir a una quinta campestre a una reunión en el municipio de Escobedo; después de 13 días, su cuerpo fue localizada en una cisterna del motel Nueva Castilla; a partir de ahí, su familia ha recalcado que no fue un accidente, como lo planteó la Fiscalía de Desaparecidos, sino que fue asesinada.

En un video de poco más de 15 minutos, el señor Escobar narró detalles sobre dicho cateo: “De alguna manera empezaron a checar el cuarto de mi hija, ¿con qué intención?, no sabemos, ¿qué es lo que venían a buscar?, no sabemos, yo siempre les dije: ‘el cuarto de mi hija está a disposición de la Fiscalía’, siempre se los dije”.

¿Qué se sabe de la exhumación del cuerpo de Debanhi?

Además, Don Mario aseguró que les solicitaron una entrevista para complementar las investigaciones, ya que dentro de poco les harán un examen psicológico. El padre de Debanhi también señaló que no revelaría la fecha y hora en que las autoridades realicen la exhumación de su hija.

Agregó que no tiene miedo de las amenazas que recibe para dar con la verdad:" Aunque me sigan amenazando de muerte, no voy a parar para encontrar la verdad, si tengo que exhumar a mi hija para encontrar la verdad, para que esto sirva como un parteaguas en el antes y después de Nuevo León."