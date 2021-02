“Nosotros no estamos secuestrando”

“En el video en el que aparecen seis hombres encapuchados y vestidos de negro y blanco y hasta como soldados, con gorras con iniciales del Cártel Jalisco Nueva Generación y fuertemente armados, uno de ellos dice lo siguiente:

“A todos los comerciantes de la zona del centro de la Ciudad de México, en especial a las colonias Morelos, Guerrero, Doctores, Obrera, Buenos Aires, Tránsito y Centro, este es un comunicado por parte del Cártel Jalisco Nueva Generación, en atención a los nuevos mensajes de amenaza a los locatarios de estas colonias”.

“Les informamos que la Nueva Generación no está cobrando uso de suelo por sus trabajos. Nosotros no estamos secuestrando, robando ni nos metemos con las familias de trabajo de estas colonias, no se dejen sorprender. Y a todos los perros que están usurpando nuestra estampa, pónganse ver…, vamos por ustedes y hasta el perro les vamos a matar”, comienzan diciendo los narcos en voz amenazante.

El video finaliza con las siguientes palabras mientras los narcos cortan cartucho: “Si los agarramos pinch… espanta viejitas y mata mujeres, pónganse ver…, somos la célula del señor Capuro y el Comandante 01; a todas las familias de la Ciudad de México, siéntanse tranquilas nosotros somos un cártel y vamos a limpiar las pseudo células de payasos que dicen ser nuestra gente y son pura fantasía, pónganse ver… güeyes”.

AQUÍ PUEDES VER EL VIDEO COMPLETO DE LOS NARCOS

Archivado como: La Raptor, la famosa camioneta del Cártel Jalisco Nueva Generación, fue incendiada

