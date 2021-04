A través de un video publicado en ‘Univision Famosos’, se puede ver el momento en que la joven anuncia su partida ante la mirada atónita y triste de sus padres: “Y probablemente me quede a vivir, en España”, dice la hija de Biby Gaytán y Eduardo Capetillo frente a sus papás con la boca abierta.

Cuando nadie esperaba que soltara ‘una bomba’, la hija de Biby Gaytán y Eduardo Capetillo comentó que deseaba separarse de su familia para ir a buscar mejores oportunidades de vida en Madrid, España, lo que dejó a los actores y sus hijos impactados porque no esperaban dicha decisión.

“Nos acaba de decir Ale que se va y pues está fuerte”, fueron las palabras de Eduardo Capetillo Jr con cara de sorpresa por las palabras que dio su hermana en la fogata familiar que tenían, sin embargo no se sabía la razón de tal decisión y más considerando que la joven estaba más unida que nunca a sus padres y hermanos.

Pero la hija de Biby Gaytán y Eduardo Capetillo manifestó que no ha parado de llorar: “Eso sí déjenme decirles que me queda claro que con todos sus mensajes salgo en el reality hecha un mar de lágrimas… todos los mensajes es de ‘ay Ale, lloré en tu parte’, ‘Ay Ale lloré aquí'”, aseguró.

Ante los comentarios de sus conocidos, Alejandra Capetillo explicó que batalla para ver sus escenas en el show , pues hasta le provocan dolor, pues desde enero ella vive en Madrid, España: “No saben la curiosidad que me está dando el reality, y más con todos los mensajes que me están mandando…”, explicó.

Para toda la familia fue difícil la decisión que tomó Alejandra Capetillo

La hija de la pareja no dudó en decir que le cuesta mucho mostrarse sensible y vulnerable, más ante su familia, por lo que no fue fácil verse en las escenas donde anunciaba su partida y separación de sus seres queridos: “Odio enseñar esa parte vulnerable y como super triste…”, dijo la joven.

“Estoy recibiendo sus mensajes de ‘Ale lloré en tu parte’ y ‘Ale estuvo super triste’, digo ‘Dios santísimo, ¿cómo salgo?”, aclarando que le cuesta mucho poder ver el show de su familia, aunque le mandó los videos un amigo y le salió más triste: “Ustedes no saben cómo lloré aproximadamente treinta minutos con sólo ver esos videos que duran segundos, no hay forma de que vea el reality completo, no estoy lista todavía”, aseguró.